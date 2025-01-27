第二屆「沖繩環太電影節」飄台味！台灣電影《海觴》榮登開幕片

〔記者鍾志均／台北報導〕第二屆沖繩環太平洋國際電影節宣布開閉幕片，分別為台灣新銳導演胡皓翔執導的紀錄片《海觴-牡丹與琉球悲歌》和紐西蘭電影《Tinā》，另有兩部台片《夕陽西下》和《琉球之戀》會在沖繩放映，令日本影迷翹首以待。

《海觴-牡丹與琉球悲歌》挖掘「牡丹社事件」被掩蓋的歷史真相。（沖繩環太電影節提供）

《海觴-牡丹與琉球悲歌》描寫1871年69名沖繩船員因船難滯台，不料因溝通誤解，多人慘遭原住民殺害，史稱「牡丹社事件」，從而改寫沖繩與台灣的歷史。

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導演胡皓翔耗時7年調查與訪談，以採訪與戲劇重演的方式重現被掩蓋的歷史真相，電影除了在沖繩舉辦世界首映，還會舉辦專題座談，邀專家學者爬梳過往歷史。

第二屆沖繩環太平洋國際電影節閉幕片，紐西蘭電影《Tinā》。（沖繩環太電影節提供）

《Tinā》由薩摩亞裔紐西蘭國寶級演員安娜佩拉波拉泰沃（Anapela Polataivao）主演，她飾演的女主角瑪雷特因2011年基督城地震不幸痛失愛女，之後成為合唱團老師的她，藉由歌聲教學帶領自己和同學們找到生命熱情。

《夕陽西下》和《琉球之戀》皆由導演林福地執導、蔡揚名主演，為台灣劇組在沖繩尚在美軍統治下獲得特許前往拍攝；由於當年首映後底片從此佚失，直到2019年才在舊金山老戲院倉庫被尋獲，之後由國家影視聽中心完成修復。

第二屆沖繩環太平洋國際電影節將在2月22日至3月2日於沖繩那霸的Tenbusu Hall與櫻坂劇場等場地舉辦。

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