晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

第二屆「沖繩環太電影節」飄台味！台灣電影《海觴》榮登開幕片

〔記者鍾志均／台北報導〕第二屆沖繩環太平洋國際電影節宣布開閉幕片，分別為台灣新銳導演胡皓翔執導的紀錄片《海觴-牡丹與琉球悲歌》和紐西蘭電影《Tinā》，另有兩部台片《夕陽西下》和《琉球之戀》會在沖繩放映，令日本影迷翹首以待。

《海觴-牡丹與琉球悲歌》挖掘「牡丹社事件」被掩蓋的歷史真相。（沖繩環太電影節提供）《海觴-牡丹與琉球悲歌》挖掘「牡丹社事件」被掩蓋的歷史真相。（沖繩環太電影節提供）

《海觴-牡丹與琉球悲歌》描寫1871年69名沖繩船員因船難滯台，不料因溝通誤解，多人慘遭原住民殺害，史稱「牡丹社事件」，從而改寫沖繩與台灣的歷史。

導演胡皓翔耗時7年調查與訪談，以採訪與戲劇重演的方式重現被掩蓋的歷史真相，電影除了在沖繩舉辦世界首映，還會舉辦專題座談，邀專家學者爬梳過往歷史。

第二屆沖繩環太平洋國際電影節閉幕片，紐西蘭電影《Tinā》。（沖繩環太電影節提供）第二屆沖繩環太平洋國際電影節閉幕片，紐西蘭電影《Tinā》。（沖繩環太電影節提供）

《Tinā》由薩摩亞裔紐西蘭國寶級演員安娜佩拉波拉泰沃（Anapela Polataivao）主演，她飾演的女主角瑪雷特因2011年基督城地震不幸痛失愛女，之後成為合唱團老師的她，藉由歌聲教學帶領自己和同學們找到生命熱情。

《夕陽西下》和《琉球之戀》皆由導演林福地執導、蔡揚名主演，為台灣劇組在沖繩尚在美軍統治下獲得特許前往拍攝；由於當年首映後底片從此佚失，直到2019年才在舊金山老戲院倉庫被尋獲，之後由國家影視聽中心完成修復。

第二屆沖繩環太平洋國際電影節將在2月22日至3月2日於沖繩那霸的Tenbusu Hall與櫻坂劇場等場地舉辦。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中