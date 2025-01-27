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與東克樹爆不倫！AV女優末廣純昔穿橫濱球衣「激戰」片曝光

末廣純過去身穿球衣「激戰」的成人片被翻出。（翻攝自IG）末廣純過去身穿球衣「激戰」的成人片被翻出。（翻攝自IG）

〔即時新聞／綜合報導〕日職橫濱DeNA王牌左投東克樹近日被爆出外遇AV女優末廣純，末廣純過去作品也被翻出，其中一部作品竟然是末廣純身穿橫濱DeNA的球衣與男球迷「激戰」，如今再看她與東克樹的不倫關係，可謂是「謎片劇情真實上演」！

末廣純過去身穿球衣「激戰」的成人片被翻出。（翻攝自IG）末廣純過去身穿球衣「激戰」的成人片被翻出。（翻攝自IG）

東克樹22日被日本八卦媒體《週刊文春》踢爆休賽季在名古屋自主訓練時與末廣純密會，還多次被拍到東克樹與這位女優共同出遊的畫面。隔天（23日）東克樹在社群平台發表道歉聲明，表示他背叛了支持的球迷、球團相關人員還有一直支持他的家人，他深感抱歉。

至於末廣純，至今對此事都沒有任何回應，但熟知日本成人圈大小事的AV達人「一劍浣春秋」透露，末廣純的經紀人表示其實早在新聞報出來之前就知道這件事，認為對末廣純沒有影響，等風頭過去就好。

不過日本片商趁著話題熱度，推薦末廣純去年8月發行的作品，片中能看到末廣純穿著橫濱DeNA的球衣去看球，比賽結束後與一名同樣身穿球衣的男球迷發生關係，2人還用不少棒球術語來進行性暗示，且片中部份場景疑似是現實生活中球賽進行時拍攝的，引發熱議。

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