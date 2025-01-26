阿滴嗨喊：過年只想當巨嬰 飆4金句引萬人共鳴

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆春節即將到來，家人團圓、齊聚一堂，最怕親戚「問不停」。近日，百萬YouTuber阿滴在社交平台上發布了「舉牌系列」4大金句，照片中能看見，阿滴穿著喜氣，眼戴墨鏡，並配文：「沒蛇麼事，只是過年想當巨嬰！」

百萬YouTuber阿滴在社交平台上發布了「舉牌系列」過年特輯。（翻攝自IG）

貼文一發布，立刻引來眾多粉絲留言：「過年不要問東問西，問就是不婚不生」、「阿滴表達實在精闢」、「如果親戚逼問，我會立刻拿你的圖給他們看」搞笑又真摯的行徑，引來萬人朝聖按讚。此外，同樣身為YouTuber的「志祺七七」也搞笑留言：「想要你的寶寶」，甚至有人開玩笑打趣阿滴，提及他的YouTuber朋友，「那HOOK要怎麼辦？所以你要娶她了嗎？」笑翻大批網友。

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YouTuber「志祺七七」也搞笑在貼文底下留言。（翻攝自IG）

事實上，阿滴過去就曾在國內外街頭舉過牌子，牌上短短幾句話就能說出網友們的心聲，讓不少人直呼：「舉牌系列超級實用」，希望阿滴未來持續更新。

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