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謝金燕遭網友嗆「假人假美假生活」 高EQ回復獲千讚

謝金燕剛挺過兒子生父的風波。（翻攝自FB）謝金燕剛挺過兒子生父的風波。（翻攝自FB）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日，謝金燕在FB分享了自己在演唱會上表演《含淚跳恰恰》的片段，展現她依然活力四射的舞台魅力，吸引眾多粉絲稱讚她保養得宜、外貌依然年輕；同時，竟有網友留言批評，指她「假人假美假生活」，這句話除了針對她的外貌，似乎也有可能牽涉到謝金燕的私生活。

面對攻擊，謝金燕不卑不亢，展現高EQ回復：「你的人生可以更美好一點，你可以選擇轉念擁有好心態，當然你也可以選擇被封鎖！」立刻引來數千人按讚支持。才剛挺過兒子生父風波的謝金燕，曾以歌曲《我不害怕》回應外界的質疑。儘管多次面對輿論壓力，她始終保持堅定姿態，勇敢做自己。

謝金燕遭網友嗆「假人假美假生活」，她以高EQ回應獲支持。（翻攝自FB）謝金燕遭網友嗆「假人假美假生活」，她以高EQ回應獲支持。（翻攝自FB）

從星二代的背景進入演藝圈，謝金燕一路經歷許多波折，但這些都未能擊垮她。尤其在面對外界對她整容的猜測與負面評價時，她依然選擇做自己，展現出自信，始終以音樂和行動回應，繼續堅持自己的道路。

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