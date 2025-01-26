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林葉亭急尋失智父11天難忍噩耗 鍾欣凌憶爸爸生前在路上暈倒

林葉亭。（翻攝自臉書）林葉亭。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕林葉亭85歲的失智爸爸失蹤11天，今上午被發現在民宅水池中，已成冰冷遺體，林葉亭目前已抵二殯與家人處理後續，而此事讓鍾欣凌想起爸爸生前曾在路上暈倒。

相關新聞：林葉亭父遺體被運抵二殯 雨中淚喊：爸爸終於可以回家

鍾欣凌的爸爸已離開近7年，稍早於臉書有感而發：「爸爸是個美食家，在生病比較後期的時候，只要身體狀況好一點他就會跑出去吃好吃的，有一天哥哥接到醫院的電話，說爸爸在急診室，因為在路上昏倒了，好心的路人打電話請救護車送到醫院，爸爸醒來之後，我們問他你為什麼跑去基隆，他說想去吃紅燒鰻，到底是多好吃啦？我們傻眼，但是懂。」也感謝當初在爸爸昏倒時幫助他的人。

鍾欣凌。（資料照，記者陳奕全攝）鍾欣凌。（資料照，記者陳奕全攝）

鍾欣凌坦言最近也在為林葉亭爸爸掛心，無奈今聽聞噩耗，「在經歷了那麼長時間的尋找，得到這樣的答案，一定非常痛心。」唐從聖也在下方留言：「煎熬了那麼久，還是得到令人遺憾又心痛的答案，希望家屬都能夠快快從傷痛中走出來。」

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