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柳演錫「撥電話」給台灣粉絲！曝40歲不安情緒

柳演錫預告準備豐富內容給台灣粉絲驚喜。（翻攝自IG）柳演錫預告準備豐富內容給台灣粉絲驚喜。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓星柳演錫因演出韓劇《現在撥打的電話》總統府發言人白司彥人氣再翻紅，他將於3月22日來台舉辦粉絲見面會，預告會有擊掌、團體合照、簽名拍立得外，台灣粉絲有機會和他說晚安，或接到「白司彥」親自撥打的電話。

柳演錫的《THE SECRET CODE：Y》見面會巡演於1月18日從首爾啟程，依序造訪曼谷、香港、東京，最後在3月22日於台北信義劇場舉行壓軸場，他在影片中興奮喊話：「我想在台灣多待幾天，終於可以實現與大家見面的願望！」

柳演錫預告準備豐富內容給台灣粉絲驚喜。（翻攝自IG）柳演錫預告準備豐富內容給台灣粉絲驚喜。（翻攝自IG）

柳演錫有「太平洋寬肩」、醫生專業戶、狗狗總裁、西裝男神等多重封號備受喜愛，更以全能實力橫跨戲劇、電影、主持、綜藝與音樂劇。

他以《現在撥打的電話》再度登上事業巔峰，坦言曾對40歲這個年紀感到不安，擔心是否還能演愛情劇，沒想到這部劇獲得如此多粉絲的喜愛，讓他感受到安心與感激。

本次亞洲巡迴見面會的主題《THE SECRET CODE：Y》靈感來自《現在撥打的電話》劇情，以「電話」為媒介打造神秘氛圍。柳演錫親自參與策劃，並將與粉絲一同解開神秘的密碼，柳演錫會後也將跟所有參加的粉絲一一歡送。

柳演錫見面會門票於Ticket Plus遠大售票系統正式開賣。

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