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網紅黃小愛為變美挨罵了！親媽驚喊：搞得不男不女

網紅黃小愛為變美挨罵了！親媽驚喊：搞得不男不女網紅黃小愛為變美減重成功。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕平時就熱愛分享生活的黃小愛，近日返鄉和家人團聚過年。她25日在IG上分享與媽媽的對話，因她穿著寬鬆，被媽媽以為是身材復胖，但她立刻否認，並誠實坦言自己做了隆胸手術，嚇了媽媽一大跳，驚呼：「你這樣搞得男不男女不女」。

黃小愛在IG上分享與媽媽的對話。（翻攝自IG）黃小愛在IG上分享與媽媽的對話。（翻攝自IG）

結果黃小愛又立刻發了一則限時動態，是她身穿白色蕾絲的性感照片，並配文：「下次是不是可以在高雄穿這樣了」，還附上一個吐舌頭的表情符號，心情看起來絲毫沒因為指責受到影響。藉由這件趣事，讓更多人看到她對生活的樂觀及幽默。

黃小愛僅用４個月狠甩30公斤，她在IG發出自己減肥前後的對比照，希望可以藉此激勵同為減肥努力的人，並表示「我當然還要繼續前進！在每個狀態也都要愛自己，大家一起加油」。黃小愛身為跨性別者，經歷過減肥和隆乳，這不光是她對自己的追求，同時還展現了自我認同的精神，讓許多網友佩服

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