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又一罹患肺癌藝人病逝 享年39歲

歌手王耀東罹肺癌，15日清晨不幸過世年僅39歲。（翻攝自微博）歌手王耀東罹肺癌，15日清晨不幸過世年僅39歲。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕音樂教父劉家昌去年12月2日因肺癌過世，享壽83歲，「帽子歌后」鳳飛飛也不幸於2012年1月3日罹患肺腺癌撒手人寰，台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇23日才發文示警，呼籲民眾以低劑量電腦斷層（LDCT）檢查並勇於早期處理，沒想到娛樂圈又傳出憾事。

中國草根歌手王耀東2021年被診斷罹患肺癌，抗病3年多仍不敵病魔，於15日清晨不幸過世，年僅39歲。

王耀東遺孀在訃文中表示，王耀東因病於15日清晨過世，指夫婿才華出眾、為人善良，在工作中敬業奉獻，為事業拚搏；他告別式已於18日舉行，知情者說：「親友都前來送他最後一程，91歲爺爺不捨前來送終，白髮人送黑髮人，令人鼻酸。」

相關新聞：肺癌隱形殺手 醫師姜冠宇：別說再看看

醫師姜冠宇日前才呼籲在精準醫療時代，綜合評估相對容易很多，對於疑似病灶該拿掉就拿掉，沒有說還可以「再看看的」，盼民眾以低劑量電腦斷層進行肺癌篩檢，早發現早治療

低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）是電腦斷層掃描的一種，輻射暴露量較低，檢查過程僅需5分鐘，就可以完整掃描整個肺部。

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