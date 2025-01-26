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王子毛弟日本滑雪慘摔！燒了6位數台幣

王子（左）、毛弟。（喜鵲提供）王子（左）、毛弟。（喜鵲提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「王子」邱勝翊跟弟弟「毛弟」邱宇辰組成限定男團合作新單曲〈Candy〉，歌曲特別找周杰倫師弟派偉俊擔任製作人，從「模範棒棒堂」出道的兩人，新單曲名為〈Candy〉，意味著保持初心，從青澀到成熟，這首〈Candy〉也見證出道18年邱氏兄弟的轉變。

王子。（喜鵲提供）王子。（喜鵲提供）

王子與毛弟近日也在社群平台發出在日本滑雪的影片及照片，他們這次跟20幾個朋友一起到日本滑雪，被問到誰滑雪比較厲害？平時兩人愛競爭，毛弟笑說：「還是哥哥比較厲害，因為他滑第二次了，但教練說我資質很好。」王子說：「我也有教弟弟一些滑雪技巧啦。」更透露兩人在雪地跳〈Candy〉因為太滑還摔倒，兄弟互相鬥嘴逗得現場人大笑。

王子、毛弟（左）。（喜鵲提供）王子、毛弟（左）。（喜鵲提供）

毛弟。（喜鵲提供）毛弟。（喜鵲提供）

接下來〈Candy〉的ＭＶ拍攝也即將到日本，兩人這趟除了滑雪行程之外，為了ＭＶ拍攝也到東京oulet大採購，治裝花費超過台幣六位數；都是「灌籃高手」粉絲的兩人，更特別穿上全套灌籃高手套裝，到鎌倉平交道拍照，圓了小時候想當流川楓跟櫻木花道的夢想。

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