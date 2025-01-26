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翁立友不藏了！開春宣布大喜訊「就是這麼巧合」

翁立友。（豪記提供）翁立友。（豪記提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌王」翁立友週五應港商科技集團邀請出席尾牙，成為唯一受邀演出歌手，還被老闆點名一定演唱成名曲《堅持》，翁立友分享多年沒來香港，趕在過年前能跟粉絲圍爐拜早年，金蛇年一開始就有好兆頭。

翁立友。（豪記提供）翁立友。（豪記提供）

難得造訪香港，身為港片迷的翁立友直說太期待了，一下飛機立即直奔餐廳大啖燒鵝腿，趁演出空檔還連趕好幾攤道地港式美食飲茶點心、夜市海鮮大排檔與甜品等等，還到香火鼎盛的黃大仙廟參拜祈福，所到之處，開心與巧遇來自亞洲各地的粉絲合照簽名。

而暌違六年再次站上香港舞台，翁立友一身粉紅造型，熱唱金曲《迷魂香》揭開序曲，接著應台下粉絲點唱夯歌《手中情》，演唱成名曲《堅持》時翁立友則走下舞台，貼身與粉絲互動，現場還熱情大合唱，讓翁立友感動的緊接著再熱唱金曲《我問天》。

翁立友。（豪記提供）翁立友。（豪記提供）

翁立友也誠意十足的為香港粉絲演唱限定的粵語名曲《上海攤》，台下掌聲如雷，最後在粉絲熱情的安可聲要求，應大家點名，翁立友再度加碼演唱金曲《堅持》、《送行》，為香江演唱畫下完美的句點。

週五在香港開唱，今天清晨他就飛抵台，晚上受邀出席南投集集燈會演出，迎接金蛇年就忙碌爆錶，翁立友開心說感受被好運加持，覺得很開心。

翁立友。（豪記提供）翁立友。（豪記提供）

他過年也不得閒，開春即受邀知名車業的全台8場的春酒宴，此外，年後將推出專輯《白娘子》，專輯同名新歌超應景，「挑戰高難度，慶幸終於克服完成，但一切就是這麼的巧合，製作人有感而發的靈感創作，讓我的新專輯在金蛇年非常的接地氣，請大家拭目以待！」

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