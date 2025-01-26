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趙露思休養後急復出 外界爆違約金恐破億

趙露思休養後，首度出席品牌公開活動。（翻攝自微博）趙露思休養後，首度出席品牌公開活動。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國人氣女星趙露思去年底因健康原因暫停工作，還爆出被經紀公司長期霸凌，讓粉絲十分擔憂。經過將近一個月的休養，她於昨（25）日出席代言品牌活動，宣布正式復出。

趙露思在活動中透露，生病期間沒辦法面對自己，家人朋友也很煎熬。被問到外界傳出她與經紀公司撕破臉，是否會被求償破億違約金，她微笑淡定回答：「身上暫時沒有賠款的項目」。趙露思依舊笑臉盈盈，看起來和從前一樣。但卻有眼尖的粉絲發現，趙露思走路還需藉由拐杖的輔助，身體狀況大概還未痊癒，令人不捨。

趙露思被粉絲發現身體未痊癒，需藉由拐杖的輔助行動。（翻攝自微博）趙露思被粉絲發現身體未痊癒，需藉由拐杖的輔助行動。（翻攝自微博）

雖遭外界懷疑是為了賠違約金才著急復工，但趙露思微笑大方回應的態度，更讓粉絲心疼。根據中國媒體採訪，趙露思回應：「謝謝大家牽掛，能讓你們在乎是我的福報。」因此，她決定透過這次品牌活動在新年和大家相見，還表示：「如今我也成功來到了2025，希望大家能把所有困難都留在2024」

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