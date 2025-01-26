（影音）八炯出奇招！花蓮發兩蔣春聯
八炯與閩南狼在花蓮市區發春聯。（翻攝自YouTube）
林南谷／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕全台大罷免戰火延燒，「微光花蓮．拔傅行動」罷免國民黨立委傅崐萁第一階段連署已達門檻，目前仍持續收取連署名單及準備第2階段，罷傅團體指出，罷傅連署春節不打烊，會在人潮聚集處舉行連署活動，詳細時間、地點會公告在網路上，過年後第一個上班日就會送出提議書。
身為花蓮人的反共網紅八炯，以及閩南狼幾天前也現身花蓮市區發「正藍軍反共春聯」，更拍攝影片介紹花蓮台派店家，鼓勵台灣人到花蓮支持，「讓反傅的聲音可以繼續壯大。」2人25日晚間更分享最新影片。
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在八炯公開最新影片，2人準備春聯很有巧思，但沒看見青鳥、台派意象，而是將國民黨2位前總統蔣介石與蔣經國圖像，印製在春聯上，主打國民黨反共「初衷」。有趣的是，深藍長輩們一看到春聯原本有些抗拒，但驚見春聯居然是蔣家因而欣然收下，更ㄎ鑫說：「這個好！」
相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉
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