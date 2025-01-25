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59歲裘海正年輕美貌曝光！認愛養豬大戶44年「放閃洩心聲」

裘海正（左）1996年嫁給養豬大戶馬文鴻。（翻攝自臉書）裘海正（左）1996年嫁給養豬大戶馬文鴻。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕59歲的裘海正當年和伊能靜、方文琳在歌壇曾有「飛鷹三姝」封號，近年卻頻遭酸民言語霸凌「變老又變肥」，她為此選擇淡定看待，23日更曬出早年的婚照慶祝結婚29週年，意外曝光昔日玉女歌手的美貌，讓網友們相當驚訝又驚喜。

裘海正1996年和嘉義養豬大戶馬文鴻結婚，育有一子的她為了家庭一度淡出演藝圈，直到近年復出舉辦演唱會，卻也因為外型的轉變在網路上遭受無禮、不理性的言語霸凌，不過她為此則沉著應對，並在結婚29週年曬出婚照開心表示：「這若非大半輩子，不然是什麼？結婚加上相愛都44年了～」更以英文寫下：「結婚紀念日快樂，愛你！」

裘海正曬出婚照意外曝光昔日玉女美貌。（翻攝自臉書）裘海正曬出婚照意外曝光昔日玉女美貌。（翻攝自臉書）

照片中的裘海正依緊緊偎著丈夫，當年以玉女歌手出身的她五官精緻又立體，更有一對富有英氣的眉毛以及一雙修長美腿，她笑得快樂燦爛，丈夫則笑得靦腆內斂，超高顏值藏也藏不住，許多網友驚訝不已，也為兩人的愛情長跑獻上永恆的祝福。

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

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