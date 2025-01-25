宋旻浩兵役風波未平 再陷畫作糾紛

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣團體WINNER成員宋旻浩，近期因服兵役引發的問題受到關注，在爭議還未解決之際，近日又遭韓國媒體爆料，指出宋旻浩因繪畫交易問題捲入一場官司。

宋旻浩此前的兵役問題還未落幕，如今又爆發了繪畫交易的爭議。（翻攝自IG）

根據韓媒《JTBC》報導，一名買家於2022年12月在宋旻浩的個人畫展中，透過畫廊以2500萬韓元（約台幣57萬元）購得一幅名為「I thought」的作品，並以分期方式付款。但這幅畫因宋旻浩參與海外展覽等因素，交付日期一再延後，最終，畫廊告知買家：「宋旻浩不出售此畫。」表示該作品已打算贈送給某知名歌手。此舉動立刻引買家不滿，並隨即提起訴訟。

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據了解，法院在第一次判決中要求畫廊交付畫作，若無法交付，則需退還買家已付的款項。但買家不滿意判決，再次上訴，並要求額外賠償4000萬韓元（約台幣91萬元），理由是訴訟過程中負擔了高額律師費用，且承受了精神及經濟上的損失。讓網友紛紛大罵宋旻浩「有夠會惹禍」，此前的兵役問題都還未落幕，如今又爆發了另外一起事件，讓他再度成為輿論焦點。

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