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娛樂 電視

何如芸恢單2年「依偎眼鏡熟男」 曬合照認了：幸福溫馨

〔記者李紹綾／台北報導〕何如芸恢單2年多，近期積極復出，她昨（24日）在臉書分享多張與友人的合照，只見她小鳥依人靠在一名戴眼鏡的熟男身上，臉上露出羞笑，不少網友看到大讚：「好棒的情誼。」

何如芸（右二）開心與老友們聚會。（翻攝自臉書）何如芸（右二）開心與老友們聚會。（翻攝自臉書）

何如芸寫道：「人生能有幾回，還可以再遇見40年前的青春？」她透露當年就讀景美女中，與成功高中的男同學有著純純的少男少女的友誼，「高中畢業之後沒有再見面的我們，這一夜在我家相聚。記得我在書中寫的他們嗎？那是我慘淡高中生活的亮點。」

何如芸（右）依偎靠在眼鏡熟男肩上。（翻攝自臉書）何如芸（右）依偎靠在眼鏡熟男肩上。（翻攝自臉書）

一行人從中午聊到深夜，有道不盡的往事、想不完的過去，何如芸感慨說：「40年後，可以健康平安地站在彼此面前，是多麼幸福的溫馨，見面才知道心中是真正想念，是因為以為沒機會，才會在記憶中不再盼望。」

何如芸翻出昔日舊照。（翻攝自臉書）何如芸翻出昔日舊照。（翻攝自臉書）

至於摟著何如芸的眼鏡熟男身分為何，據悉是紐約藥理學博士，何如芸透露，是一名久居紐約的朋友，因為要來探望，她特意翻出40年前的舊照片，「那是我們考上大學的那個夏天在白沙灣，離別的時候我們擁抱，他們輕輕在我耳邊說：妳要好好生活！我收到，我會的。因為，你們也看得見。」

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