迪士尼版「新年快樂」超萌！米奇、米妮提前向台灣觀眾拜年

〔記者許世穎／台北報導〕2025全新《冰上迪士尼》前晚（23日）在台北小巨蛋盛大登場，國外團隊昨公開幕後現場，不僅展示夢幻的角色服裝，還公開演出使用的舞台道具，更現場展示高難度的冰上特技「高蹺行走」，展現出《冰上迪士尼》的超高演出水準，米奇、米妮最後更應景的對台灣觀眾拿大紅色春聯拜年。

高橋傑森（左起）、米妮、米奇、麥迪森德盧卡向觀眾拜年。（寬宏提供）

國外團隊特地展現各式一整花車包括《魔法滿屋》、《海洋奇緣》的華麗角色服裝，有了這些服裝與道具才能展現完美又炫麗的演出！舞台的變換、燈光的效果及許多驚喜煙火特效，更能帶給台下觀眾充滿魔幻華麗的冰上迪士尼。此外，演員們高超的滑冰技巧，也讓現場觀眾驚呼連連，演員們必須透過每天3到4小時的訓練，才能帶給大家完美的演出，昨也特別示範高難度的「雙人滑冰」與「高蹺行走」冰上特技，高技巧的演出讓在場所有人都超震撼。

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《冰上迪士尼》大展高超冰上滑冰。（寬宏提供）

其中來自美國的冰上演員麥迪森德盧卡接受媒體訪問時表示，自己從3歲開始學滑冰，曾經是滑冰運動員的她，在2014年選擇加入團隊一起巡演，她笑說演出《冰上迪士尼》時，會看到台下的小朋友都盛裝打扮、一起唱歌、跳舞和揮手，「這是非常有意義的事！」也非常享受這樣的巡演過程，小朋友的歡笑聲帶給她許多正面力量。

《冰上迪士尼》女隊長麥迪森德盧卡展示演出服裝。（寬宏提供）

麥迪森德盧卡最後更跟著《冰上迪士尼》的男隊長高橋傑森拿出「恭喜發財」紅色春聯，說著中文「新年快樂」向台灣觀眾拜年！米奇、米妮更是驚喜出場，喜氣洋洋的的畫面讓現場充滿新春氛圍。

《冰上迪士尼：Find Your Hero》透過世界頂尖滑冰表演者的演繹、華麗的服裝和讓人驚艷的舞台設計，為深受喜愛的角色注入生命，即日起至明天（26日）在台北小巨蛋演出，購票請洽寬宏售票、全台萊爾富、OK便利商店，敬請把握最後購票機會。

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