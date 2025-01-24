李雅英辣爆！「胸口挖洞」搭檔啦啦隊女孩登除夕節目

南珉貞（左起）、短今、李雅英、董梓甯、趙娟週搭檔錄製除夕特別節目《民視第一發發發》。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕南珉貞、趙娟週、李雅英、董梓甯、短今搭檔錄製除夕特別節目《民視第一發發發》獻上舞蹈表演，董梓甯提到這次表演的歌曲是Lisa的《Rockstar》，很開心能跟韓籍啦啦隊一起表演，這次大家都是第一次來《民視第一發發發》，覺得很新鮮又很有趣。

短今提到因為跟韓籍團員合作，舞蹈老師在上團體課的時候用英文與簡單韓文教課，可愛率直的短今印象深刻的提到，上課時舞蹈老師問說韓語的「三」怎麼說，南珉貞回答「sam」，短今說：「我還糾正說應該是『桑』，完全忘記對方是韓國人」，讓全場笑翻。韓籍南珉貞、趙娟週、李雅英更是提到這錄影很有台灣過年的味道，覺得很新鮮也很有趣，也希望觀眾會喜歡她們的表演。

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這次還有特別邀請到「幻藍小熊」開場表演，台灣以及韓籍團員平均不到20歲，讓錄影現場充滿粉紅泡泡，瞬間青春洋溢。成員XXIN說平常都跟家人圍爐團圓看節目，這次可以一邊跟家人看節目一邊看到自己表演，真的很興奮又開心，這次演唱出道曲《COCOCO》來感謝支持她們的粉絲們，也預祝大家新年快樂。

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