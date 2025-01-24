晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李雅英辣爆！「胸口挖洞」搭檔啦啦隊女孩登除夕節目

南珉貞（左起）、短今、李雅英、董梓甯、趙娟週搭檔錄製除夕特別節目《民視第一發發發》。（民視提供）南珉貞（左起）、短今、李雅英、董梓甯、趙娟週搭檔錄製除夕特別節目《民視第一發發發》。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕南珉貞、趙娟週、李雅英、董梓甯、短今搭檔錄製除夕特別節目《民視第一發發發》獻上舞蹈表演，董梓甯提到這次表演的歌曲是Lisa的《Rockstar》，很開心能跟韓籍啦啦隊一起表演，這次大家都是第一次來《民視第一發發發》，覺得很新鮮又很有趣。

短今提到因為跟韓籍團員合作，舞蹈老師在上團體課的時候用英文與簡單韓文教課，可愛率直的短今印象深刻的提到，上課時舞蹈老師問說韓語的「三」怎麼說，南珉貞回答「sam」，短今說：「我還糾正說應該是『桑』，完全忘記對方是韓國人」，讓全場笑翻。韓籍南珉貞、趙娟週、李雅英更是提到這錄影很有台灣過年的味道，覺得很新鮮也很有趣，也希望觀眾會喜歡她們的表演。

這次還有特別邀請到「幻藍小熊」開場表演，台灣以及韓籍團員平均不到20歲，讓錄影現場充滿粉紅泡泡，瞬間青春洋溢。成員XXIN說平常都跟家人圍爐團圓看節目，這次可以一邊跟家人看節目一邊看到自己表演，真的很興奮又開心，這次演唱出道曲《COCOCO》來感謝支持她們的粉絲們，也預祝大家新年快樂。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中