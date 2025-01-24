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娛樂 最新消息

陳一郎回來了！大港開唱重現經典 Freddy親揭內情

「酒國歌王」陳一郎。（三立電視影像授權提供）「酒國歌王」陳一郎。（三立電視影像授權提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第16屆大港開唱音樂祭將在3月29日、30日登場，本屆「特別企劃」公開，將重現傳奇歌手陳一郎的精彩音樂人生，讓多首台語金曲再次隨著船鳴聲於高雄港邊響起，帶領樂迷共同懷念這位早逝的「酒國歌王」。

大港開唱以「再見陳一郎：相逢大港邊」作為節目主軸，邀請閃靈樂團主唱Freddy擔任節目監製、金獎製作人柯智豪負責音樂總監，以AI數位科技技術，把陳一郎的歌聲搬上舞台。

團隊更邀請金曲新人洪佩瑜、金曲得主樂團A_Root同根生登台獻唱，結合三立電視台授權之陳一郎演出影像片段，經影音修復後再創作運用，共同為陳一郎獻上至高無上的敬意，也希望透過新一代的改編演出，讓經典旋律得以傳承下去。

洪珮瑜將獻唱陳一郎的經典歌曲。（出日音樂提供）洪珮瑜將獻唱陳一郎的經典歌曲。（出日音樂提供）

擁有「酒國歌王」稱號的陳一郎，從一位修車「黑手」，搖身一變成為藍領歌王，獨特草根氣息，搭配滄桑質樸嗓音，在中南部獲得廣大迴響，甚至比擬寶島歌王葉啟田，連豬哥亮都曾在歌廳秀大力稱讚「陳一郎的歌聲，全省找嘸第二個。」可惜陳一郎在2001年因為肝癌病逝，令樂壇留下不少遺憾。

關於今年「特別企劃」節目選定陳一郎為主角，事實上已經內部醞釀多年，隨著科技發展進步，終於能把消逝許久的聲音，重新找回舞台，負責節目監製的Freddy表示：「陳一郎的台語歌曲、音樂氣味對我影響很深，過去一直很希望能重現他的演出，終於今年透過AI技術還原，結合三立電視影像素材提供，把離開24年的陳一郎帶到大港，他一生的傳奇經歷，完全符合這座人生舞台。」

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