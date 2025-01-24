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娛樂 最新消息

BL男星匯款100萬給母當孝親費！邱勝翊霸氣開口：我早就給了上千萬

〔記者蕭方綺／台北報導〕「毛弟」邱宇辰和黃宏軒在BL劇《關於未知的我們》搭檔「遠在謙邊」CP，可說成了近年BL界聲量最高的幾組CP之一，卻傳出2人爆出不合，在見面會之前臨時取消活動。毛弟昨和哥哥「王子」邱勝翊一起出席喜鵲娛樂尾牙，無奈解釋：「身為藝人很難去真的管每個人講什麼。」而蕭敬騰經紀人兼老婆Summer在旁聽聞，也提到戲劇就是如此，還以夯劇《國色芳華》為例，指出「楊紫和李現的粉絲也會對幹」。

邱勝翊（左）邀請弟弟邱宇辰參與公司尾牙。（喜鵲娛樂提供）邱勝翊（左）邀請弟弟邱宇辰參與公司尾牙。（喜鵲娛樂提供）

毛弟對於此事，指出他和黃宏軒組成CP，影迷都有各自支持的一方，難免對於另一方的一些舉止有些不滿，坦言這些細小的爭吵都是在所難免，甚至拿哥哥當擋箭牌：「我跟他（王子）比較不合，不合30幾年了。」王子則玩笑自稱不拍BL劇的原因，就怕雙方粉絲對幹，虧自己親弟不嘴軟。

有粉絲傳出去年12月2人要合體開見面會，在官宣前3天搶先公開了訊息，之後臨時喊卡，有一說是毛弟公司單方面停辦，另有一說是毛弟本人決定。毛弟昨坦言不解見面會一事怎麼傳到粉絲耳裡，「可能各自有各自看法，沒有完全定下來。」被問上次和黃宏軒什麼時候聯絡？毛弟和哥哥王子一樣其實都很follow新聞時事，他和上回黃宏軒受訪時所說的一樣，口徑一致：「他是說一個月前，差不多啦，我也滿忙的，我本身很少回訊息。」

而黃宏軒去年因BL劇大紅，荷包賺滿滿，過年匯一百萬孝親費給媽媽，王子不甘示弱，站出來代答：「我們出道至今已經給了超過千萬。」至於之前傳出昆凌把房子借兄弟倆住，且不收租金，王子表示不方便回答，「一定不是像他們（報導）講那樣，有牽扯到別人不方便說。」

此外，王子日前剛與毛弟發行數位新單曲《Candy》，他邀請弟弟一同前來參加公司尾牙，興奮表示：「終於能在農曆年前跟大家分享新作品，開春後也安排到海外拍攝MV，很期待成品發表的到來！」尾牙上還與同事們一起同台演唱《那不是雪中紅》，台下更由蕭敬騰伴奏，讓現場的賓客們直呼神仙級規格的演出。

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