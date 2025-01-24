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娛樂 最新消息

一粒「回眸仙照」再迷暈日本網友 1姿勢掀暴動：卡哇伊

一粒有著洋娃娃般的精緻臉蛋。（翻攝自IG）一粒有著洋娃娃般的精緻臉蛋。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台鋼雄鷹啦啦隊成員一粒，擁有精緻洋娃娃臉蛋及冷豔氣質，除了深受台灣粉絲喜愛，在日本也有著高人氣，日前一組絕美特寫照再次掀起日本網友瘋傳。

一粒場外拍下的絕美仙照再次迷暈日本網友。（翻攝自IG）一粒場外拍下的絕美仙照再次迷暈日本網友。（翻攝自IG）

一粒日前在IG上傳多張在場外拍下的美照，可見她綁起俏麗高馬尾，並且特意編了貓耳朵造型，身穿台鋼雄鷹短版白T，下半身搭配純白百褶裙，中空設計露出纖細小蠻腰，整體看上去俏皮又甜美，一粒更對著鏡頭比出貓爪姿勢，瞬間電暈粉絲的心。

貼文在短短時間就吸引3.3萬人朝聖，紛紛誇讚「張張都仙」、「怎麼有小貓」、「太仙太甜太美啦」。此外，這一組照片再次被日本網友瘋傳，忍不住大讚「一粒還是一樣可愛得不得了」。

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