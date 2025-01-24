林美秀節目揭百萬獎金得主 曝過年計畫：跟平常回家不一樣

〔記者林欣穎／台北報導〕林美秀、阿松主持公視台語台《全家有智慧》第七季在下周來到尾聲，將在農曆過年進入決賽，揭曉最終百萬得主，林美秀提到過年要回宜蘭跟家人團聚，她表示這跟平常回家是不一樣的感覺。阿松會跟家人一起吃家族傳統的「黏錢菜」—兜蕃薯粉，是家族很久以前流傳下來的傳統，有將家人「黏」一起的寓意。

林美秀（左）、阿松《全家有智慧》將在農曆過年揭曉百萬得主。（公視台語台提供）

除了守歲，阿松想趁過年打麻將，「從小我家就不准賭博，所以我一直到大學才學會打麻將，可是打得很差，只有等到過年才有機會在家裡小打一下。」不打牌的林美秀則要守著電視，「有機會陪家人看自己主持的《全家有智慧》，因為一百萬是從未嘗試過，自己會想，如果有一百萬能做什麼？」

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林美秀過年要回宜蘭陪家人。（公視台語台提供）

《全家有智慧》下周賽制將從晉級的12強進行P.K，最終僅有3隊能進入總決賽，每隊無不全力以赴。參賽之一的隊伍李運慶緊張到想嘔吐，被阿松虧昨天喝太多酒，同隊的施名帥也坦言相當緊張，林美秀安慰道：「你們運氣真的很好，同隊的施名帥剛娶老婆，李運慶去年升格當爸爸出來賺奶粉錢。」另一隊的楊月娥帶全家來參賽，「阿嬤來現場監督，如果沒拿100萬不能回去，我們如果拿100萬，她要拿80萬。」同樣展現十足孝心的還有劇場演員外號社長的黃郁盛，拿到百萬後要包紅包給父母，被林美秀大讚孝順。

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