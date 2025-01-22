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江坤俊昔捲劈腿性騷 親曝「最新動向」：生活給拳我出布

名醫江坤俊。（取材江坤俊臉書）名醫江坤俊。（取材江坤俊臉書）

〔記者李容萍／桃園報導〕名醫江坤俊去年（2024）遭週刊爆出和護理師的桃色糾紛及性騷醜聞，事後他宣布暫停演藝圈的工作，時隔7個月，昨（21）晚他突宣布「最後門診」和「最新動向」，4月開始會在天成醫療體系旗下即將開幕的中壢天祥醫院（原懷寧醫院院址）工作。對此，天成醫療體系副院長林慶元今晚證實，醫院非常歡迎像江醫師這種有愛心、有專長的醫師加入團隊。

中壢天祥醫院將於2月3日正式開幕。（中壢天祥醫院提供）中壢天祥醫院將於2月3日正式開幕。（中壢天祥醫院提供）

江坤俊在擁有57萬追蹤人數的臉書粉專PO文表示，「在這裡我通知大家一下，請大家幫忙告訴大家，我在敏盛醫院最後一次的門診是2025年3月14日，4月開始會在中壢天祥醫院工作，天祥醫院是一家全新的醫院。」。還說，「若你想要來找我，原有的病人可以到門診拷貝一下最後一次的門診病歷，再網路掛號，新的病人直接網路掛號就可以，2025祝大家健康快樂！」同時勉勵自己，「生活給我一拳，但是我出布。」

事實上，本月19日，江坤俊也出席在中壢區辦理的「天成醫療體系創院35年旺年會」，受到全場醫護人員的熱情觀迎，嶄新的天祥醫院位於中壢區志廣路119號。

名醫江坤俊的臉書PO文。（取材江坤俊臉書）名醫江坤俊的臉書PO文。（取材江坤俊臉書）

林慶元今晚表示， 天祥醫院將於2月3日（大年初六）正式開業。有非常多優秀醫師都被這個新設立的醫院吸引，希望能夠投入服務。天祥醫院也非常歡迎所有有愛心、有專長的醫師加入團隊。

林慶元提到，江醫師是非常優秀的乳房外科、再生醫療、癌症的專家，深受病人喜歡，天祥醫院非常歡迎所有優秀的醫師加入我們的團隊。至於江醫師之前狀況，這是他個人私事，天祥醫院的管理比較嚴謹、較有管理，相關情形院方會多加注意。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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