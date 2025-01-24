男星過年紅包「只包600塊」慘被質問 小賴遇長輩題一招化解

賴晏駒（左起）、陳零九、黃偉晉陪粉絲網友們一起迎接除夕夜。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕八大電視娛樂百分百YouTube頻道「CHAT GTV」推出除夕主題特別企劃，主持人黃偉晉、陳零九、「小賴」賴晏駒暢聊「過年長輩最愛問的問題」，回想過年與親友相聚，小賴遇到最荒謬的事，他給小朋友紅包，當場就在他面前打開看多少錢，還質問他：「你怎麼只包600塊！」黃偉晉則遇到親友覺得自己女兒長得不錯，想推薦給他，問有沒有機會出道，頓時成了經紀公司。

賴晏駒（左起）、陳零九、黃偉晉主持除夕主題特別企劃。（八大提供）

八大電視娛樂百分百YouTube頻道主持人黃偉晉、陳零九及小賴，迎接農曆新年開聊有趣主題，陪伴粉絲網友一起迎接除夕夜。過年期間網友最怕長輩問的前幾名，包括薪水、感情、打算什麼時候生小孩等，小賴提到印象最深刻，是已經20幾歲的他，那年過年還被親戚針對身高問題來問他，「像我現在30歲，表弟比我還高，就有親戚問：『怎麼表弟比你高？你要多吃一點。」小賴坦言：「最後我就氣回，可是我賺的比他多！」來化解危機。

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他分享過年與長輩和睦相處小撇步，「過年跟長輩打麻將不能贏，我都故意放槍，這是一個習俗，因為長輩可能就會換成紅包包給你，反正過年就讓長輩開心。」陳零九則自曝，曾經遇到長輩非常關注他家裡的裝潢、水管是不是太舊？這讓身負房貸的他頗為無奈；相形之下，黃偉晉則是幸運沒被追問，但他卻自嘲：「我仔細想想，發現可能是我最近人設實在太嗆了。」

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