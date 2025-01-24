棒棒堂增加新成員？威廉嗨邀李洋當「第七棒」反應曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕「Lollipop棒棒堂」敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子錄製《來吧！哪裡怕》，最新一集迎來新挑戰，六棒即將迎戰羽球兩屆奧運男雙金牌冠軍─李洋與王齊麟，獲勝才能拿到許願棒棒糖。乍聞艱鉅的任務，王子立刻抗議: 「這分明就是不想讓我們贏啊！」

小煜（前排左起）、敖犬、阿緯、小杰、威廉、李洋、王齊麟、王子、朵拉錄製節目笑料不斷。（TVBS提供）

驚喜之餘，六棒熱烈歡迎「麟洋配」進場，威廉驚呼：「我們到底憑什麼把人家請來？」王齊麟與李洋自曝是六棒的粉絲，異口同聲說：「我們是團粉！」綜藝感十足的麟洋讓六棒喜出望外，威廉甚至開口邀請剛退役的李洋加入他們成為「第七棒」，李洋靦腆地回應：「我不夠帥啦！」

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曾與王齊麟打球的小杰提到對方球速之快，讓人來不及反應，敖犬聽完好奇王齊麟的實力到哪，要小杰給分數，沒想到王子攔截代答：「3600！」突如其來的「紅包梗」令敖犬招架不住而無力倒地，笑翻眾人。

進入正式比賽前，練習環節就已笑聲不斷。球速高達500公里的麟洋兩人，展現超強臂力和驚人球速，接連擊倒六棒的照片板，甚至將阿緯的照片擊破，羽球還卡在照片上，敖犬調侃：「阿緯，你這張可以放在餐廳門口啦！很有歡迎光臨的感覺。」

王齊麟將阿緯的照片擊破驚呆眾人。（TVBS提供）

雙方隨後進行「限時翻牌」對決，王齊麟以身高優勢熊抱威廉，威廉則用十字固定術回敬李洋，雙方激烈對戰讓現場氣氛燃爆，結束後王齊麟不支倒地，李洋驚嘆：「哇！這根本大無氧運動啊！」

默契考驗環節，小杰與王子藉由18年的絕佳默契贏過奧運冠軍，成功扳回一城，小煜興奮直呼：「幫我們寫進維基百科啦！」進入正式比賽，六棒使出渾身解數，雙方進行了一場精彩又笑聲連連的比賽，麟洋兩人對於六棒不放棄的精神給予高度肯定：「滿滿的Respect（敬意）！」熱愛羽球的小杰對於這次的挑戰，感性地說：「這是我夢寐以求的畫面。」敖犬笑說：「錄影這麼久，沒看過小杰這麼開心。」

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