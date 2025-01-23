日片《黑箱日記》勇闖奧斯卡殿堂！伊藤詩織反對性暴力

伊藤詩織透過《黑箱日記》勇敢為自己挺身而出。（天馬行空提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本導演伊藤詩織自揭遭前輩性侵的紀錄片《黑箱日記》去年在金馬影展放映，大受好評，該片在今（23）公布的第97屆奧斯卡入圍名單順利闖進「最佳紀錄長片」，是日本導演首次獲得該項目的提名。

《黑箱日記》記錄伊藤身兼倖存者、吹哨者、調查者的複雜心境，她勇於站出來，揭露過去遭身份地位顯赫的前輩山口敬之性侵的創傷，影片邏輯清晰，揭露司法沉痾和社會弊端，在國際影壇上打響名號，口碑爆棚。

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第97屆奧斯卡最佳紀錄長片入圍名單。（翻攝自X）

該片自去年日舞影展首映以來，全球去了50多個影展放映，在30多個國家或地區發行，台灣去年12上映，但在日本卻遲遲未能發行，引發影迷熱議。

《黑箱日記》將與《你的國，我的家》、《危脆之戰》、《政變配樂》、《加拿大原住民之殤》等紀錄片一同爭獎，第97屆奧斯卡頒獎典禮將於當地時間3月2日頒獎。

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