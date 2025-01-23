鄭靚歆堅持提告整復師！竟反遭匿名恐嚇：開車撞死你

鄭靚歆昔遭整復師弄到肋骨骨折險癱瘓，她怒提告且堅持不和解。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星鄭靚歆先前遭知名整復師「亞當老師」弄到肋骨骨折，導致生活無法自理長達2個月，因此她怒提告。整復師拒絕認罪表示鄭靚歆不僅拒絕X光檢查，還跟他索取50萬的賠償，雙方對簿公堂，鄭靚歆昨日更強調「絕不會和解」。沒想到，事發不久竟有酸民使用匿名帳號攻擊鄭靚歆，內容相當不客氣，不僅詛咒死全家，更揚言要開車撞死她。

鄭靚歆在表示絕不和解後，收到酸民的攻擊私訊。（翻攝自IG）

鄭靚歆在表示絕不和解後，收到一名酸民的攻擊，內容包含：「說生活不能自理還能出去玩喔，可悲垃圾人...媽的臭T，祝你全家死光光」、「超可悲，先故意勒索人再來討拍喔，也不用找人把你弄到半殘，直接開車撞死你就好」，讓她忍不住再度發文痛斥。

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鄭靚歆表示，這次事件已對她和的家人帶來嚴重的身心影響，包含失眠、恐慌、焦慮等，更在短時間內收到大量謾罵、恐嚇與威脅。她憤怒對酸民喊話:「我與你們毫無交集，卻被無端攻擊若你們真的關心這個案就等判決定讞後再來道歉吧」。

最後鄭靚歆呼籲酸民立刻停止網路霸凌，「尊重他人也尊重自己，鍵盤殺手的每一句惡意言論都可能成為壓垮他人生活的最後一根稻草。」

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

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