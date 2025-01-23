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才爆情斷胡凱翔！劉雨柔求子碰壁心碎發聲「憎恨別人懷孕」

劉雨柔（右）2022年離婚後，隔年與球星胡凱翔熱戀。（翻攝自IG）劉雨柔（右）2022年離婚後，隔年與球星胡凱翔熱戀。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕劉雨柔2022年和前夫黃育仁結束5年婚姻，隔年公開認愛職籃球星胡凱翔，不過情卻一度遭爆料戀情告吹。然而，劉雨柔近日吐實想懷孕生子的心聲，無奈表示：「為什麼越想要小孩的人，越會遇到問題和困難？」字裡行間透露滿滿惆悵。

劉雨柔昨（22日）晚吐露心緒劈頭就是一顆心碎符號，闡述自己聽了很多也看了很多，費盡千辛萬苦更用盡所有方法，但就是沒辦法擁有一個自己的小孩，因此每當看見或知道別人懷孕，或是耳聞其他人和孩子之間的故事時，便總會投射著羨慕的眼光，「極端點的…時間久了，甚至開始出現了憎恨情緒。」

「到底哪一個環節出了錯誤？為什麼身體會這樣？為什麼數據會這樣？為什麼結果是這樣？」為此，劉雨柔完全摸不著頭緒，極度想擁有屬於自己的孩子，卻在過程中頻頻碰壁，這讓她不解反問：「有誰真的能感同身受那些正在努力，或是已經放棄的女孩兒們？」行文之間滿是無奈與惆悵。

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