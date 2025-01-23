台BL劇《完美戀愛》排名第二！超甜日劇登平台年度冠軍

〔記者鍾志均／台北報導〕全球最大LGBTQ+、BL影音串流平台GagaOOLala年度排行榜精彩片單出爐，去年兩大BL題材的日劇《25時，赤坂見》、台劇《彈一場完美戀愛》分別攻佔「全球不分區 影集類」冠亞軍，帶動全球衝出付費訂閱會員成長13%的成績。

日劇《25時，赤坂見》南雲獎馬（左起）、駒木根葵汰、新原泰佑上演「兩攻搶一受」爭風吃醋戲碼。（GagaOOLala提供）

首次訂閱會員以美國、德國、英國合計成長了11%，可見歐美市場持續成長，德國和印度成長幅度最高，累積註冊會員總數則突破398萬人，創下漲幅22%的新紀錄。

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日本東京電視台（TV Tokyo）首度推出原創大尺度BL日劇《25時，赤坂見》，除了成功改編將百萬暢銷漫畫躍上螢幕，還將台灣元素帶進日劇中，創下品牌重要創舉。

台劇《彈一場完美戀愛》涂善存（左）、張豐豪迎接暖心大結局。（GagaOOLala提供）

《25時，赤坂見》兩位演員新原泰佑、駒木根葵汰在劇中假戲真做的微妙互動收服全球廣大粉絲，光是第一集就闖出134國冠軍，並以美國與泰國為大宗。

由涂善存、張豐豪主演的《彈一場完美戀愛》集結台、泰影視人才製作，移師港都高雄以電影規格拍攝、聯手台灣華納音樂量身訂做全新原創音樂，結合泰國娛樂大廠STAR HUNTER深度合作，登上泰國GMMTV播出，創下BL台劇里程碑。

2024年GagaOOLala全球不分區，影集類點擊排行。（GagaOOLala提供）

其中第10集涂善存與張豐豪的火辣裸身床戲，加上劉泯廷與Jame終於認愛的熱吻，更創下全季收視最高峰。

此外，GagaOOLala秉持「FUN、FIERCE、FREE」品牌精神，持續推出全球熱門多元內容與國際合製原創作品，今春將推出旗艦原創台劇《第一次遇見花香的那刻 第2季》，自2月18日起於Netflix與GagaOOLala首播。

為歡慶《花香2》首播，《花香》第1季將於1月24日在GagaOOLala開放全季免費觀賞。

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