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娛樂 最新消息

瞎毀？！300萬YTR認「婚內出軌」 絕美小三遭起底「下面一大包」

日本知名YTR因近期涉入婚內出軌和職場霸凌傳聞，昨宣布解散工作團隊並停更。（翻攝自YT）日本知名YTR因近期涉入婚內出軌和職場霸凌傳聞，昨宣布解散工作團隊並停更。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本知名惡搞系網紅Guardman才剛結婚2年就爆出婚外情，對象身分甚至還是「跨性別」，他後來雖拍片認錯並獲得妻子福森玲奈（Fukuren）的原諒，但爭議持續延燒。他昨（2日）在YouTube宣布解散「チャンネルがーどまんChannel guard man」工作團隊並自即日起停更。

Guardman老婆（右）。（翻攝自X）Guardman老婆（右）。（翻攝自X）

這起「網路八卦」之所以在日本YT圈造成熱議，是因為Guardman的老婆本身也是知名YTR，而且長相十分甜美。消息源於另一名網紅「DEATHDOL NOTE」，他在3月24日發文表示收到Guardman前工作人員控訴，指Guardman跟一位跨性別人士出軌，甚至還幫小三贊助變性手術費用（約日幣500萬元，折合台幣100多萬，生日時除了送上價值日幣200萬元（約40萬台幣）的耳環，愛屋及烏之餘，連小三的媽媽也一起孝順，聘小三媽為自己服裝店的員工，月薪高達日幣40萬元（約2萬港元），每個月卻只要上班10天。

Guardman外遇對象被起底是一名跨性別美女。（翻攝自X）Guardman外遇對象被起底是一名跨性別美女。（翻攝自X）

其實Guardman之前被被控訴苛待員工，具體內容像是：拿iPhone砸員工導致對方流血；以扣薪、解雇為由，導致員工過勞、難以休假……有多名員工罹患憂鬱症而離職。Guardman團隊一位前任攝影師甚至爆料，有同仁連續工作27天、體重狂掉27公斤，而且9成拍攝內容都是在造假。

Guardman的外遇對象長相十分甜美，很難想像曾經做過變性手術。（翻攝自X）Guardman的外遇對象長相十分甜美，很難想像曾經做過變性手術。（翻攝自X）

Guardman在宣布解散的道別影片中，並未對變性人小三或職場霸凌多做解釋。有網友按圖索驥找到小三工作的半套店網站並起出多張生活照，讓不少網友驚呼：「也太可愛了吧」、「絕美小三」、「但是好大一包，比我還大包」、「知男而上」、「是我我也凍未條」…。

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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