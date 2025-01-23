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娛樂 最新消息

鈕承澤假釋「出芋」手拿芋頭盆栽 花蓮監獄曝原因

鈕承澤今天拿著芋頭盆栽出獄，被網友笑難道是諧音詪「出芋」？（記者花孟璟攝）鈕承澤今天拿著芋頭盆栽出獄，被網友笑難道是諧音詪「出芋」？（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕導演鈕承澤因為性侵女助理案入獄服刑3年2月，申請假釋成功，今天早上從花蓮監獄出獄，而出獄時他還捧著一盆芋頭盆栽，讓網友滿頭問號，難道是刻意諧音梗「出芋」？獄方說，監獄內的教化課程也包括園藝，平常都放在他的舍房，大概是照顧一段時間捨不得，才帶離開，並沒非刻意拿芋頭代表出獄。

獄方表示，鈕承澤在花蓮監獄服刑3年2月，舍房為3人房，平日獄方都安排工作給受刑人，包括摺金紙等，平日也有生命教育、性別平等、園藝盆栽等課程，鈕承澤選擇照顧花蓮吉安鄉特產的芋頭盆栽，放舍房照顧已經一段時間，昨天傍晚得知將提前出獄顯得開心，但沒有特別激動，作息仍保持平常，今天出獄也隨身攜帶，可能也是捨不得才會帶走。

知名導演鈕承澤2018年在執導電影「跑馬」時，涉嫌性侵劇組女助理，歷審法院都依強制性交罪判有期徒刑4年，鈕不服上訴，最高法院2021年駁回，判刑4年定讞，2021年底送花蓮監獄服刑。

鈕承澤服刑過半後，3度申請假釋都駁回，去年底第4度申請，台灣高等法院日前裁定假釋中付保護管束。矯正署一度表示，因鈕案為性侵案假釋，程序會比較嚴謹，台北地檢署得訂出保護管束計畫等具體細節，無法在過年前釋放，不過昨天下午突然急轉彎，矯正署放出訊息，北檢與花蓮監獄也加速趕辦，與台北地檢署觀護人完成對接，提早在今天早上放人。

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