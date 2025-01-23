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娛樂 電視

才被爆與警開戰！女網友做1事惹火徐乃麟 氣喊：準備過年吃官司

徐乃麟無端遭網友謾罵氣得喊告。（資料照）徐乃麟無端遭網友謾罵氣得喊告。（資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕徐乃麟今（23日）早才被爆料在路邊違停和警員起衝突，沒想到還有另一樁煩心事，日前他在社群分享一段自己跳舞的影片，怎料卻有一名女網友在底下留言罵他「神經病」，讓他氣得喊告。

徐乃麟日前在臉書上傳一段自己跳舞的影片，可見他身穿紅色上衣搭配牛仔褲，活潑俏皮扭腰擺臀，靈活的甩動雙手，令不少網友驚呼：「乃哥竟然跳舞了！」但卻有酸民2度留言直罵，「徐乃麟你神經病啊一點都不好笑」、「徐乃麟神經病」，看見自己無端被罵，徐乃麟也直球回嗆，「你罵我神經病，我一定會告你，你準備過年吃官司」、「我沒有告妳我跟妳姓」，其他網友見狀也紛紛幫忙截圖存證。

徐乃麟火大喊告。（翻攝自臉書）徐乃麟火大喊告。（翻攝自臉書）

徐乃麟農曆年前不平靜，今早因路邊臨停遭警察開罰單，被目擊網友拍下畫面上傳網路，還傳出徐乃麟跟警員發生衝突，對此，徐乃麟透過經紀人回應，強調他欣然接受罰單處置，只是向對方說明前因後果，並未起爭執。

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