岳庭歐洲自駕遭砸車！報警等嘸人「無助蹲路邊痛哭」

〔記者邱奕欽／台北報導〕岳庭2010年與法籍丈夫、2兒移居泰國普吉島並經營起民宿，她近日飛赴荷蘭與留學的兒子相聚，再順道開車前往法國探視公公，不料卻在途中遭不肖人士砸破車窗劫走物品，所幸母子倆當時未在車上，嚇得她直呼：「在歐洲真的不能掉以輕心！」

岳庭在歐洲自駕行經比利時遇砸車意外。（組合照，翻攝自臉書）

岳庭近日與大兒子在荷蘭租車開往法國，中途停靠在比利時布魯塞爾吃早餐，並觀賞揚名國際的尿尿小童，豈料走回停車場後卻發現車窗遭砸破，她無助得蹲在路邊痛哭並報警，但等了4個鐘頭卻未見警方身影，所幸遇到好心的華裔店家提供協助，並暫時以紙箱與膠帶將破碎的車窗黏好，最後才安全抵達法國。

請繼續往下閱讀...

岳庭在華裔店家的協助下，以膠帶、紙箱將車窗黏好應急。（翻攝自臉書）

探視完公公之後，岳庭回程再度行經布魯塞爾，當機立斷開往警察局報案，沒想到卻目睹滿滿人潮在排隊等候，顯見當地治安確實堪慮，讓她不禁感慨：「這輩子第一次進警察局報案，而且還是在國外。」所幸母子倆僅損失一袋髒衣服，以及因未保全險賠400歐元（約1萬3630元台幣），她最後呼籲粉絲：「在歐洲真的不能掉以輕心！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法