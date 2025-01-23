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羅勃派汀森赴韓宣傳《米奇17號》掀人氣！新預告死活都要拯救人類

〔記者許世穎／綜合報導〕由《寄生上流》金獎導演奉俊昊編劇執導、羅勃派汀森主演新片《米奇17號》今（23）日曝光全新預告，派汀森飾演的「可消耗」員工米奇專門被派遣執行危險任務，他發現自己陷入了一個極不尋常的處境：為了完成僱主的要求，他必須不斷經歷死亡，才能換取生存，而且他「死活都要拯救人類」。

《米奇17號》最新海報隨著新預告曝光。（翻攝自電影官方X）《米奇17號》最新海報隨著新預告曝光。（翻攝自電影官方X）

《米奇17號》改編自愛德華艾希頓的小說《米奇7號》（比電影少10號），耗資1.18億美金（約台幣39.06億元）打造，描述派汀森飾演的「可消耗」員工米奇專門被派遣執行危險任務，以殖民一個冰凍星球，當一個版本的他死去，公司會創造一個擁有大部分記憶的複製品來取而代之，沒想到第17個版本的米奇意外存活，並見到了「米奇18號」，因此引發混亂。

羅勃派汀森（中）和導演奉俊昊一同赴韓國宣傳《米奇17號》。（翻攝自電影官方X）羅勃派汀森（中）和導演奉俊昊一同赴韓國宣傳《米奇17號》。（翻攝自電影官方X）

羅勃派汀森（左）和導演奉俊昊一同赴韓國宣傳《米奇17號》一同比愛心。（翻攝自電影官方X）羅勃派汀森（左）和導演奉俊昊一同赴韓國宣傳《米奇17號》一同比愛心。（翻攝自電影官方X）

電影將於下個月登場的第75屆柏林影展進行國際首映，同時也率先在奉俊昊的故鄉韓國搶先全球上映，派汀森20日和奉俊昊一同在韓國進行全球發布會，奉俊昊透露，原著中的米奇是歷史老師，且充滿了科學的技術解釋不同，「我選擇脫離這些細節，純粹關注於人的方面，將米奇呈現為普通、孤獨且年輕的工人階級一員，並且從事著一項極端的工作。」

羅勃派汀森（右）和導演奉俊昊一同赴韓國宣傳《米奇17號》。（翻攝自電影官方X）羅勃派汀森（右）和導演奉俊昊一同赴韓國宣傳《米奇17號》。（翻攝自電影官方X）

羅勃派汀森赴韓國宣傳《米奇17號》為粉絲簽名。（翻攝自電影官方X）羅勃派汀森赴韓國宣傳《米奇17號》為粉絲簽名。（翻攝自電影官方X）

派汀森則表示：「劇本乍看之下似乎很簡單，但當你試圖剖析米奇的心態時，這個完全沒有自信卻又不會自憐的人，事情很快就變得複雜。」電影其他演員包括《求救眨眨眼》娜歐蜜艾基、《夢想之地》史蒂芬元，曾獲奧斯卡提名的東妮克莉蒂以及「浩克」馬克魯法洛。《米奇17號》將於3月6日在台上映。

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