日本女團來台南吃胖2公斤！ @onefive自嘲幸福肥

@onefive由成員GUMI（左起）、KANO、MOMO、SOYO組成，各個活潑又可愛。（雅慕斯娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本女團「@onefive」去年底在台南跨年，演出圈了不少粉絲，4名成員更是對台灣型念念不忘，除了特別錄製影片以中文向大家祝賀「蛇年快樂」之外，還分享每一餐都吃超飽，MOMO更自爆「胖了兩公斤回去」。

@onefive由MOMO、KANO、SOYO及GUMI四名成員所組成，首度獻出跨年演唱會初體驗的她們，對於現場數萬人的景象印象深刻，KANO形容宛如夢想成真一般。她們到了美食之都台南，肚子也沒有餓著，從國宴桌菜、牛肉湯及牛肉鍋都吃好吃滿，GUMI表示，自己有稍微胖了一點點，沒想到MOMO竟緩緩的在一旁說自己胖了兩公斤，讓其他團員驚呼「真的假的？！」她笑說：「這就是幸福肥！」

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@onefive的KANO（前排左）、MOMO及SOYO（後排左）、GUMI。（雅慕斯娛樂提供）

@onefive今年喊出「 more than kawaii」口號，從1月的新單曲《らいあーらいあー Liar Lair 來呀來呀》為起點，連續3個月將推出多首新歌之外，緊接著3、4月還要在東京、名古屋、大阪舉辦演唱會。她們也表示會更加努力，絕對會再來台灣與大家見面。

@onefive最新數位單曲《らいあーらいあー Liar Lair 來呀來呀》已在KKBOX、Apple Music、Spotify等數位音樂平台上架，更多情報可洽官方社群平台。

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