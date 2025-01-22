晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日本女團來台南吃胖2公斤！ @onefive自嘲幸福肥

@onefive由成員GUMI（左起）、KANO、MOMO、SOYO組成，各個活潑又可愛。（雅慕斯娛樂提供）@onefive由成員GUMI（左起）、KANO、MOMO、SOYO組成，各個活潑又可愛。（雅慕斯娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本女團「@onefive」去年底在台南跨年，演出圈了不少粉絲，4名成員更是對台灣型念念不忘，除了特別錄製影片以中文向大家祝賀「蛇年快樂」之外，還分享每一餐都吃超飽，MOMO更自爆「胖了兩公斤回去」。

@onefive由MOMO、KANO、SOYO及GUMI四名成員所組成，首度獻出跨年演唱會初體驗的她們，對於現場數萬人的景象印象深刻，KANO形容宛如夢想成真一般。她們到了美食之都台南，肚子也沒有餓著，從國宴桌菜、牛肉湯及牛肉鍋都吃好吃滿，GUMI表示，自己有稍微胖了一點點，沒想到MOMO竟緩緩的在一旁說自己胖了兩公斤，讓其他團員驚呼「真的假的？！」她笑說：「這就是幸福肥！」

@onefive的KANO（前排左）、MOMO及SOYO（後排左）、GUMI。（雅慕斯娛樂提供）@onefive的KANO（前排左）、MOMO及SOYO（後排左）、GUMI。（雅慕斯娛樂提供）

@onefive今年喊出「 more than kawaii」口號，從1月的新單曲《らいあーらいあー Liar Lair 來呀來呀》為起點，連續3個月將推出多首新歌之外，緊接著3、4月還要在東京、名古屋、大阪舉辦演唱會。她們也表示會更加努力，絕對會再來台灣與大家見面。

@onefive最新數位單曲《らいあーらいあー Liar Lair 來呀來呀》已在KKBOX、Apple Music、Spotify等數位音樂平台上架，更多情報可洽官方社群平台。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中