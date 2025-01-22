Darren曝2月暫離台灣！「副業插旗墨爾本」揭與周董私下對話

Darren今（22）攜4歲兒子Travis首次公開採訪活動處男秀。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「Darren」邱凱偉今（22）攜4歲兒子Travis首次公開採訪活動處男秀，體驗士林科教館AI雙展，Darren透露，其實自己平常有時間就會帶兒子去逛各種展覽等，因為小朋友年紀還小，所以都盡量帶他去他有興趣的展覽，尤其是最近發現他會依賴電子產品，更希望能帶他到處走走，去接觸各種不一樣的活動。

日前好友周杰倫過生日，Darren透露有傳簡訊祝福，對方回：「讚啦」，還希望他帶著家人一起到墨爾本玩，恰好Darren投資的珍珠奶茶手搖飲店，將在母校墨爾本皇家理工大學附近開設，他計畫2月飛當地巡視店面，3月正式營業，未來打計畫等兒子7歲時帶他去澳洲念書。

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Darren2月將飛墨爾本巡視手搖飲店面。（記者陳奕全攝）

體驗完後Darren被問到新年即將到來，有沒有新的期許時表示：「在今年新的蛇年希望能完成更多以往未曾挑戰過的作品，孩子平安快樂長大、身邊的家人和朋友們都身體健康！」

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