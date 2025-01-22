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Darren演《婆婆》擒金鐘男配 被問公視預算遭砍回應了

「Darren」邱凱偉今（22）攜4歲兒子Travis體驗士林科教館AI雙展。（記者陳奕全攝）「Darren」邱凱偉今（22）攜4歲兒子Travis體驗士林科教館AI雙展。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「Darren」邱凱偉今（22）攜4歲兒子Travis首亮相，搶先體驗士林科教館AI雙展，父子倆牛仔套裝默契現身，在場內玩得不亦樂乎。而近日藍白連手大砍公視預算惹議，曾以《我的婆婆怎麼這麼可愛》拿下第56屆金鐘男配角的他，對此回應：「我們就把戲演好，這個問題就交給上面的處理。」

Darren年前做公益，帶著兒子和偏鄉小學孩童一起玩AI。獻出處男秀的Travis一頭個性長髮意外吸睛，Darren笑說當初好奇兒子長髮模樣，沒想到越留越長，兒子也不願剪，「現在是很有自己的想法，目前三年多來只有剪過一次。」

Darren被問公視預算遭砍，表示把戲演好，其餘交給上頭。（記者陳奕全攝）Darren被問公視預算遭砍，表示把戲演好，其餘交給上頭。（記者陳奕全攝）

夫妻倆尊重兒子決定外，Darren幫忙洗頭更不嫌麻煩，他表示平時忙工作不在兒子身邊，反而更珍惜父子相處的時光，只要他在基本上都是他幫兒子洗澡。而前陣子一家三口赴日慶祝老婆生日，因為太太很會找美食，他也跟著享口福。

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