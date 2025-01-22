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娛樂 最新消息

熬過黑人性騷陰霾！大牙露面洩近況「悲傷心緒全說了」

「大牙」周宜霈（右）前年挺身為自己發聲，指控11年前遭「黑人」陳建州性侵未遂。（資料照，記者胡舜翔攝）「大牙」周宜霈（右）前年挺身為自己發聲，指控11年前遭「黑人」陳建州性侵未遂。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大牙」周宜霈前年6月指控11年前遭「黑人」陳建州性侵未遂，當眾憶起種種不堪數度落淚，為自己挺身卻反而一度失業，期間更患上重度憂鬱症、動念輕生。新的一年，大牙終順利接到戲劇工作，不過近日卻吐露悲傷心緒。

挺過#MeToo事件後，大牙年初時宣布終於接到新的工作，她當時樂得大喊：「我已經迫不及待的迎接2025到來，忙爆的一月份，我準備好了！」目前也正在拍攝新戲劇作品，不過連日來讓她有感而發感嘆：「歷經這幾天連續的拍攝，突然有種，嗯。我老了的感覺，好悲桑（悲傷），但我不能被老擊敗。」

大牙的生活順利回歸正軌，卻在工作上對自己的年紀有所感悟。（翻攝自IG）大牙的生活順利回歸正軌，卻在工作上對自己的年紀有所感悟。（翻攝自IG）

大牙的生活雖然回歸正軌，卻在工作上對自己的年齡有所感悟，感慨老化但不會輕易被擊倒，曬出俏皮嘟嘴自拍照正能量喊話：「我不能被老擊敗，我現在要去吃個甜食慰勞自己，然後睡覺去。」亮哲見狀後也即時送暖鼓勵：「還是最年輕的，沒事！」

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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