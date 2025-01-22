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太扯！本土劇女星「硬上植物人」 7歲兒吐露：我同學說妳是綠茶

陳子玄（右）在《願望》裡未達目的不擇手段。（三立提供）陳子玄（右）在《願望》裡未達目的不擇手段。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳子玄在三立《願望》為嫁豪門不擇手段，甚至爬上植物人陳謙文的病床，想要「硬上」他，陳子玄說：「我在收到劇本的時候心想，『哇！真的是個賤女人耶，這種事也做得出來』！」但她這次演出很感謝兒子的支持，有次兒子跟她說「我同學都說妳是綠茶」，聽到當下陳子玄震驚，但兒子寬慰她：「我知道你在工作，媽媽賺錢很辛苦！我知道是演戲！」恩恩的貼心讓她非常欣慰，也能夠更大膽的去表演。

只是這樣的角色難免遇到觀眾攻擊，讓她傷心，她指出每天都會有成千上萬的批評，大概都是「渣女快去死一死」、「看到廉價的綠茶我就想轉台」、「下三濫的女心理變態」，不過這些言論看過大概只需要3秒的時間心情就能平復，最不能接受的就是戲裡戲外分不清的觀眾，他們曾經說過「小心報應在你兒子身上」或是「你老公知道你在外面這麼賤嗎」。

太扯！本土劇女星「硬上植物人」 7歲兒吐露：我同學說妳是綠茶陳子玄（左）在《願望》裡跨坐在陳謙文身上。（三立提供）

每次看到這種分不清演戲跟現實的觀眾，都會讓陳子玄氣到很想發一篇回應跟他們對戰，不過現在自己倒是每天都很期待拿到劇本，很想知道角色會再做出什麼事情來，連劇組的同事都會問她：「妳接下來要找哪一個男人？」連陳子玄自己也覺得很好笑。

此外，她也提到這回接到角色，與以往的傻甜白、鬼靈精怪、富家千金的角色有很大的不同，讓她演的很過癮，指示角色因為曾離胃癌，加上過去家庭因素，成了一個只要有錢什麼都可以的金錢腦，為了嫁給有錢人一直在陳謙文、潘柏希、龍語申之中來回遊走。

太扯！本土劇女星「硬上植物人」 7歲兒吐露：我同學說妳是綠茶陳子玄（左）在《願望》親吻陳謙文。（三立提供）

陳子玄雖然有過拍床戲的經驗，但像是這次爬上植物人陳謙文的床，也讓她感到「真的很誇張」，她沒有演過這麼寫實跟露骨的劇情，從親吻、脫衣服、爬上床跨做到陳謙文身上，連現場拍戲的工作人員都一直說很像在拍「動作片」，「我都會跟我自己說，就是演戲啊！就是假的啊，也跟自己說，紀雅萱的存在就是一個負面教材，藉由她告訴大家『這些事情大家都不能做喔』！」

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