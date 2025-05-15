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《AV帝王》酒家女沙也加閃電引退 社群說明原因

西內麻里亞在《AV帝王2》當中飾演酒家女沙也加。（翻攝自X）西內麻里亞在《AV帝王2》當中飾演酒家女沙也加。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕在《AV帝王2》當中完美演繹酒店小姐「沙也加」高冷個性的女星西內麻里亞（西内まりや），今（15）日突然宣布引退，她在社群發文表示家人捲入紛爭，但她本人未受波及，經過深思熟慮，希望休息一下，好好整理心情，邁向全新人生。

西內麻利亞以模特兒身分出道，後成為演歌雙棲人氣女星。（翻攝自IG）西內麻利亞以模特兒身分出道，後成為演歌雙棲人氣女星。（翻攝自IG）

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31歲的西內麻里亞以模特兒身分入行，之後成為演歌雙棲人氣女星，曾獲得日本唱片大獎新人獎，也曾演出《我姊是惡魔》、《Switch Girl！！～變身指令～》。2017年她演出日劇《不好意思，我們明天要結婚》收視慘澹，加上和經紀公司鬧合約糾紛與社長大打出手，淡出演藝圈。直到2021年才回歸螢光幕演出《AV帝王2》，雖然是女配角，不過演技精湛、魅力過人，依然成功擄獲觀眾的心。

西內麻里亞（左）沉寂多時後，在《AV帝王2》重新復出。（翻攝自X）西內麻里亞（左）沉寂多時後，在《AV帝王2》重新復出。（翻攝自X）

今日西內麻里亞在社群貼出「引退聲明」，表示自己今年停止更新社群，無法回復工作邀約，經濟代理合約也在本月底為止。對於引退細節，西內麻里亞表示不方便詳細敘述，只能透露跟親人捲入糾紛有關。

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西內麻里亞表示「近年對我個人有許多珍貴的相遇，無論在日本或海外，主要以時尚為中心（近年著重模特兒工作），於公於私都過得非常充實快樂。託大家的福能夠持續從事演藝活動，在這期間雖然有些工作非常遺憾無法順利完成，但我並不後悔」。

西內麻里亞今日拋出引退震撼彈。（翻攝自IG）西內麻里亞今日拋出引退震撼彈。（翻攝自IG）

西內麻里亞去年和深田恭子前未婚夫、百億地產大亨杉本宏之傳出戀情，據傳兩人從6月下旬開始交往，但在8月底閃電分手，雙方聲稱是因價值觀上的歧異，決定退回朋友關係。

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