籃籃錄影險被推海裡！巫苡萱駁「跳不動」現場秀十六蹲

籃籃（左起）、楊繡惠、巫苡萱、阿翔錄製民視《綜藝新時代》。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠和巫苡萱錄製民視《綜藝新時代》，這次帶大家來到位於屏東新營運的「新園海洋航運園區」化身一日客輪船員，節目中阿翔不停請巫苡萱爬上爬下，就在巫苡萱忍不住要發火時，阿翔急忙表示這次為了要平反巫苡萱「跳不動」的傳聞。

阿翔請巫苡萱爬上長長的樓梯去請園區特派員—培萱，當巫苡萱還在因為爬上爬下喘呼呼時，阿翔又再次讓巫以萱爬上樓梯請出另一位客輪職人—陳相綸。接著阿翔繼續說道航運任務不是一人完成，又想讓巫苡萱上樓請出船員們，巫苡萱因為爬了多趟而大發怒火，這時阿翔只好拿出對講機讓船員們下樓。

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巫苡萱（左）開跳。（民視提供）

巫苡萱無奈為何不一開始拿出來，阿翔表示，是為了「平反」近期媒體報導巫苡萱「跳不動」的消息，一聽是為了幫她平反，巫苡萱當場不喘了，馬上大展活力，重現經典舞蹈「十六蹲」，讓現場大家為充滿活力的巫苡萱大力喝采。

接下來到了渡船口體驗貨物運送，聽到「搬貨」後，籃籃、巫苡萱和楊繡惠紛紛「倒下」裝病不想搬，阿翔靈機一動，推出了一台貨物推車讓他們通通上車，原來是想把他們通通推入海裡，嚇的三人趕緊起身認真工作。

貨物當中還有一個很重的神明桌，讓眾人搬的是「大粒汗，細粒汗。」也體驗到這工作不簡單！運輸貨物固然重要，但安全第一，主持人們示範救生衣穿載技巧。楊繡惠負責中文版，籃籃挑戰英文版，而巫苡萱則用台語解說。殊不知籃籃的「籃式英文」翻譯與巫苡萱稀稀落落的台語，引得阿翔哭笑不得，笑果十足。

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