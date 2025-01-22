晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鈕承澤暫無法出獄 北檢安排保護管束事宜中

導演鈕承澤。（資料照）導演鈕承澤。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕導演鈕承澤性侵女工作人員被判刑4年定讞，2021年前往花蓮監獄報到入監，服刑3年5個月後於去年12月間第4度申請假釋，獲矯正署假釋審議委員會核准；據了解，台北地檢署仍在安排鈕承澤的保護管束事宜，後續再通知花蓮監獄辦理出監作業，鈕何時能出獄暫無法確定。

據了解，性侵害犯假釋案件，須會銜轄區婦幼警察隊及家庭暴力暨性侵害防治中心、警分局、派出所等社會安全監督網絡成員，建立聯繫機制，相關監督機制與限制命令確認後始能依規定通知監所辦理出監作業。

去年12月，鈕承澤申請假釋，因鈕合計執行日數已近3年5個月，並依法接受相關身心輔導與治療，符合刑法提報假釋規定，由花蓮監獄提報假釋審查會，按監獄行刑法與受刑人假釋實施辦法規定審查鈕的假釋並已核准；後續台北地檢署檢察官將依法向高等法院聲請假釋中付保護管束，待收到法院裁定後，再據以開立執行保護管束命令、通知監獄依法辦理釋放程序。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中