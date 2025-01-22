鈕承澤暫無法出獄 北檢安排保護管束事宜中

導演鈕承澤。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕導演鈕承澤性侵女工作人員被判刑4年定讞，2021年前往花蓮監獄報到入監，服刑3年5個月後於去年12月間第4度申請假釋，獲矯正署假釋審議委員會核准；據了解，台北地檢署仍在安排鈕承澤的保護管束事宜，後續再通知花蓮監獄辦理出監作業，鈕何時能出獄暫無法確定。

據了解，性侵害犯假釋案件，須會銜轄區婦幼警察隊及家庭暴力暨性侵害防治中心、警分局、派出所等社會安全監督網絡成員，建立聯繫機制，相關監督機制與限制命令確認後始能依規定通知監所辦理出監作業。

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去年12月，鈕承澤申請假釋，因鈕合計執行日數已近3年5個月，並依法接受相關身心輔導與治療，符合刑法提報假釋規定，由花蓮監獄提報假釋審查會，按監獄行刑法與受刑人假釋實施辦法規定審查鈕的假釋並已核准；後續台北地檢署檢察官將依法向高等法院聲請假釋中付保護管束，待收到法院裁定後，再據以開立執行保護管束命令、通知監獄依法辦理釋放程序。

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