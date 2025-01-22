金馬新人認了愛喝「人奶湯」！唯一台片新片確定攻入春節檔

黃稚玲（左）、陳姸霏在《夜校女生》飾演夜校同班同學。（興揚電影提供）

〔記者許世穎／台北報導〕青春校園電影《夜校女生》確定搶入春節賀歲檔，成為蛇年假期唯一台片新片，同時發布正式海報。先前電影放映特別場、懷舊場好評不斷，近期的全台見面會場場秒殺，主要演員陳姸霏、項婕如、邱以太以及季芹也到場與粉絲同歡，王仁甫與兒子YAYA更瞞著季芹現身力挺。

近期主角群勤跑見面活動，自從高雄場之後，台中、台北場再度秒殺，曾獲金馬獎最佳新演員的陳姸霏飾演的小愛是成績較不突出的夜校女生，被問到如何戰勝自身恐懼，她大方表示「每個人都有自己的閃光點，第一件事就是不要懷疑自己跟恐懼」。

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王仁甫與兒子YAYA驚喜探班《夜校女生》見面會，左起季芹、陳妍霏、王仁甫、YAYA、邱以太、導演莊景燊。（興揚電影提供）

季芹扮演嚴厲的母親，但在片中時常下廚，她笑稱只要在家裡，廚房通常都是老公王仁甫專屬的，「這次在電影裡我才能好好發揮」，而她的角色節儉成性，竟還將隔壁鄰居多出來的母乳借來做湯給兩個女兒喝「人奶湯」，但實際上只是道具湯，陳姸霏則笑稱很好喝，「喝了好幾碗」。

上週末台北的見面會，王仁甫與兒子YAYA特地瞞著季芹從宜蘭到台北進場觀賞，更在活動上驚喜現身，季芹感動的馬上送上愛的抱抱，並熱情跟大家介紹：「這是我老公跟兒子」，一家人感情非常好，氣氛可愛溫馨。

《夜校女生》確定搶入春節賀歲檔，成為蛇年假期唯一台片新片，同時發布電影正式海報。（興揚電影提供）

《夜校女生》話題不斷，許多粉絲紛紛敲碗希望能早日看到正片，片商宣布將於從1月31日至2月2日，在賀歲檔接連3天於北中南特定戲院舉辦限定場次，在加碼贈送《夜校女生》正式上映時的首三日交換券一張；同時，因為電影迴響熱烈，原定2月28日上映，電影也確定提早一天，於2月27日正式在台上映。

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