文章急性青光眼又白內障 術後痛到停工現況曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕三金歌王文章去年因為急性青光眼，加上嚴重白內障，9月進開刀房動手術，抱憾取消北中南巡演，正在休養的他心繫粉絲，仍決定推出新歌《從容》，唱出內心面對生活的平靜和安定感。

文章動完手術後恢復良好，推出新歌《從容》。（翰森娛樂提供）

文章藉由新歌《從容》，唱出經過開刀後的釋懷，以及對生活的全新體悟，認為唱歌是這輩子自由自在，最不受約束的選擇，從不後悔。

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其實文章第一隻眼睛作手術時，內心充滿不安，他在拍專輯封面照時眼睛痛到不行，現場停工休息3小時才繼續拍攝，本來工作人員勸他先取消，敬業的文章堅持休息一下就上場，不希望因為個人耽誤他人時間，態度敬業。

文章積極治療眼疾，目前仍在休養中。（翰森娛樂提供）

音樂人梁凡是《從容》的作曲兼製作人，他談到，「現在的文章老師，聲音中擁有更多故事值得去回味和解讀。」

梁凡也透露，當初文章錄製完歌曲後，走出錄音室仍詢問：「小梁，可以嗎？有沒有要補錄的地方。」不過早在一聽完，就能想像這首成品出現時的質感，並沉浸在期待中。

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