名主播被控坑「頑皮世界」錢涉背信 李天怡夫婦獲判無罪確定

李天怡。（資料照；記者王藝菘攝）

〔記者楊國文／台北報導〕三立電視台前「消失的國界」節目主持人李天怡，2020年受三立電視台總經理張榮華所有的「頑皮世界」公司委託，以其國際人脈牽線購買長頸鹿等非洲野生動物，被控與丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達等人趁機從中抬高動物報價牟利，張榮華提告李３人涉背信，台北地院認為頑皮世界並無財產損失，判李天怡３人皆無罪；上訴後，高等法院今仍判李3人無罪，全案確定。

台北地檢署調查，2020年張榮華入主頑皮世界後，想打造非洲草原動物區，指示身兼頑皮世界董事、兼三立新聞部資深副總高明慧引進動物，高找李天怡協助；李天怡涉嫌與丈夫郭人杰合謀，透過李吳達與有管道輸出動物的孫耀亨搭上線，李吳達與孫耀亨負責從非洲輸出動物。

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檢方指控，當地原始報價每隻1萬美元的長頸鹿、每隻3000美元的斑馬等動物，被李天怡等人抬高5至6倍向頑皮家族報價，長頸鹿售價抬價至每隻約為6萬美元（約台幣180萬元）、斑馬每隻1.6萬美元（約台幣50萬元），即使之後孫耀輝取得當地更便宜的售價，李天怡等人仍決定維持原本報價，頑皮世界先後匯出400多萬美元（約台幣1.5億元）。

北檢起訴時認定，李天怡夫婦從中分到26.4萬美元、李吳達分得27.2萬美元，尚有200多萬美元下落不明，尚有近20多萬美元下落不明，疑落入孫耀亨手裡。

後來動保團體質疑頑皮世界引進非法來源且檢疫有問題的野生動物，頑皮世界遂要求負責輸入的亞太印象公司提供南非的輸出與檢疫資料，但亞太印象拿不出來，雙方商討解約時，高明慧察覺李天怡等人涉及抬價、背信，張榮華提告背信，北檢2022年9月8日起訴。

台北地院去年4月2日傳喚張榮華作證，他說李天怡在三立任職超過21年，製作、主持《消失的國界》長達13年，他很欣賞李天怡的能力，高明慧推薦委請李天怡時，他當時相信李天怡才委以重任，後來高有多次向他回報李的議價狀況，並稱李天怡說已盡最大能力議價，廠商的價格也已是最優惠價格。

李天怡等3人庭訊均否認犯罪，李天怡稱合約是由頑皮世界的法務負責處理，她只有傳達訊息；郭人杰稱合約委由李吳達處理，他也一再要求李須依農委會檢疫標準辦理；李吳達供稱，進口動物本就根據合約進行，其數量、價格均曾與賣家詳細討論，至於野生動物是否能夠合法進口，應屬頑皮世界的責任。

北院合議庭認定，依事證只能認為李天怡負責的內容是轉達訊息、文書作業等庶務性質工作，沒有決定的權限，頑皮世界公司所受的損失是動物無法進口台灣，跟價格無關，無法證明報價造成頑皮世界整體財產損失。

合議庭認定，本案買賣標的是「野生動物或圈養繁殖的野生動物」，交貨條件是「Free On Truck」意即由賣方指定交貨地點，頑皮世界既然接受此項交易條件，不能只因動物沒有順利進口，即直接認為李天怡等三人涉犯背信罪，故判無罪。

全案上訴後，高等法院維持一審見解，今仍判決李天怡３人均無罪，全案確定。

至於曾任南非約翰尼斯堡公安局長的台裔律師、南非議員孫耀亨也被檢方列為共犯，但他偵查期間未到庭，檢方2022年9月偵結起訴時，同步對他發布通緝，迄今未到案。

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