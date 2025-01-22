晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鈕承澤保護管束事宜未完備 今無法出獄

導演鈕承澤申請假釋已獲准。（資料照，記者王藝菘攝）導演鈕承澤申請假釋已獲准。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕導演鈕承澤性侵女工作人員被判刑4年定讞，2021年前往花蓮監獄報到入監，服刑3年5個月後於去年12月間第4度申請假釋，獲矯正署假釋審議委員會核准，矯正署表示，依照監獄行刑法相關規定，鈕的保護管束事宜會由台北地檢署安排，後續再通知花蓮監獄執行，待保護管束措施安排妥當，鈕才會出獄。

鈕承澤2018年間因性侵劇組女工作人員，一審因強制性交罪被判刑4年，鈕不服上訴，維持一審判決，鈕再上訴，2021年間，三審駁回上訴，全案確定，鈕同年進入花蓮監獄服刑。

矯正署指出，去年12月間，鈕承澤申請假釋，因鈕合計執行日數已近3年5個月，並依法接受相關身心輔導與治療，符合刑法提報假釋規定，由花蓮監獄提報假釋審查會，按監獄行刑法與受刑人假釋實施辦法規定審查鈕的假釋並已核准；後續台北地檢署檢察官將依法向高等法院聲請假釋中付保護管束，待收到法院裁定後，再據以開立執行保護管束命令、通知監獄依法辦理釋放程序。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中