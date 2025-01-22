吳婉君、趙駿亞遭爆密遊印尼 昔傳緋聞「撇當小三」

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人趙駿亞與愛爾達體育主播女友秦于婷於2023年9月分手，結束4年戀情。2024年3月曾有媒體爆料，是8點檔女神吳婉君介入，才導致兩人分手，雙方對此都嚴正否認，然而，同年7月又被拍到趙駿亞幫吳婉君打點出遊用品，疑似帶人回家；不過，當時兩人說法是借戶外活動的裝備，吳婉君還發文強調，自己並非第三者。事隔一年，兩人再被爆密遊印尼，友情是否發酵成為戀人，目前雙方都尚未回應。

趙駿亞、吳婉君。（翻攝自臉書、IG）

吳婉君出演八點檔《炮仔聲》走紅，從她個人社群中可見，她是非常熱愛戶外運動，正好與趙駿亞興趣相投，所以不時會看到兩人一同出遊。而去年3月遭週刊爆出，吳婉君介入趙駿亞與愛爾達體育主播女友秦于婷4年情，事件東窗事發的原因是男方友人看不下去，指吳婉君不避嫌，多次和趙駿亞同遊、常在社群媒體示愛，不過，當時雙方皆否認傳聞。

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同年七月，趙駿亞被拍到深夜接吳婉君到他家，且一待三個小時，再度被指有曖昧情，逼得趙駿亞公開與前女友的對話，釐清兩人分手時間軸，是於2023年9月就結束戀情，證明吳婉君並非小三。

對此，吳婉君也發文澄清，表示自己原本不想隨報導起舞，但又不希望愛她、珍惜她、在乎她的粉絲、朋友、家人擔心或產生誤解。她原本以為懂她的人就會理解她，沒想到她不說話反而謠言滿天飛，於是她簡單的說出兩個重點：1、我（吳婉君）不是第三者。2、友情翻船跟緋聞無關。

時隔一年，據《鏡週刊》報導，近期他們疑似同遊印尼，從IG貼文可以發現，趙駿亞10日PO出和友人衝浪的照片，並標記地點在松巴島，而吳婉君12日則分享，自己划著SUP，在海邊露出燦笑的美照，文中也提到自己在松巴島。由於兩人不約而同到一樣的地方遊玩，加上發文時間相近，因此引發聯想，不過，對於這段期間兩人的友情是否轉濃成為戀人，目前雙方都未回應。

趙駿亞貼文。（翻攝自IG）

吳婉君貼文。（翻攝自IG）

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