台灣「社子島」故事躍上柏林影展！《河鰻》入選官方競賽單元

潘綱大主演新片《河鰻》入選柏林影展。（底噪影像提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第75屆柏林影展於台灣時間昨（21）傍晚公布入圍名單，台灣視覺藝術家朱駿騰跨界執導的首部劇情長片《河鰻》（Eel）入圍「視角」（Perspectives）競賽單元，朱駿騰聽聞消息後，直呼真的會有種苦盡甘來的感覺。

「視角」（Perspectives）競賽單元是柏林影展今年新增的單元，有來自世界各地新銳導演的首部長片，今年入圍該單元的電影共14部，《河鰻》將代表台灣與來自世界各地的電影角逐最佳首部長片獎。

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歌手柯泯薰首度挑戰大銀幕就入圍國際影展。（底噪影像提供）

《河鰻》由新生代演員潘綱大，與首次挑戰演電影的歌手柯泯薰主演，故事以台北市兩條河交匯處的「社子島」為背景，藉由攝影調度，構建如夢似幻、充滿屬於台灣鄉野靈氣的世界，是一部關於慾望與歸屬的奇幻愛情故事。

潘綱大去年演出《蟲》參加坎城影展，這回新作又入選柏林，他開心表示：「社子島是台北的一隅，卻常常被台北人忘記，很慶幸朱駿騰導演還記得，而且將它帶給世界，我也希望能從柏林載回滿滿的東西。」

《河鰻》國際版海報。（底噪影像提供）

歌手柯泯薰首度挑戰大銀幕便入圍國際影展，表示：「知道這一切過程真的不容易，所以真的非常恭喜導演和劇組，但反應過來後發現自己也是身在其中的一員，突然覺得很酷很好玩。」

朱駿騰提到：「《河鰻》是我對生命與慾望，以及歸屬感的探索。整部片我想讓觀眾體驗，隨著電影漂浮在水中的狀態，而能夠將對我來說非常有魅力的社子島呈現在大銀幕，讓世界各地的人看見，也是讓我非常開心的一件事。」

朱駿騰於2006年在世新大學的畢業作，改編川端康成小說的短片作品《睡美人》（The House of Sleeping Beauty），初試啼聲即入選克萊蒙費宏影展，而後，其影像創作多所挑戰當代藝術與電影的邊界。

新片《河鰻》以濃烈的視覺符號和隱喻，獨特的影音風格和大膽的創作選擇，成功突破類型電影與藝術電影的界限，電影預計今年秋天在台上映。

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