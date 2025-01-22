泰國老僧遭「降頭」纏身！《邪降女帝》斷頭雕像毛骨悚然

《邪降女帝》老僧好心給女孩祝福，卻反遭降頭術襲擊。（威視電影提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕泰國恐怖片《降頭》系列總讓影迷又害怕，又愛看，最新作品《邪降女帝》釋出首波預告和海報，血紅祭壇中間清晰可見的人骨及斷頭雕像，讓人感到毛骨悚然。

預告中，一名好心給予女孩祝福的老僧反遭降頭纏身，從腳指甲拔出長長邪物，驚悚畫面讓人作嘔，馬上勾起觀眾驚恐回憶，表示「當年看到吐」、「童年陰影回來了」，當然也有重口味影迷直呼迫不及待想看新片。

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20年前，恐怖片《邪降：惡魔的藝術》、《邪降3：鬼影隨行》將泰國鄉野傳說及神秘南洋降頭術帶到觀眾眼前，被不少影迷視為「恐怖片教科書」！今年正宗《邪降》團隊重磅回歸，《邪降女帝》延續獨特敘事風格，將最惡毒的南洋降頭術大銀幕驚慄上演！

降頭片始祖全新懼作《邪降女帝》將可怕降頭術搬上大銀幕。（威視電影提供）

在泰國《邪降》系列美艷狠毒的「潘老師」多年來深植人心，每到教師節都是話題焦點，使得《邪降女帝》自開拍就備受期待，泰國更直接定檔教師節（1月16日）上映，帶領觀眾一窺她的神秘起源。

《邪降女帝》描述出生在偏僻村莊的「潘娜」，從小被視為不祥之女而備受欺凌。長大後意外得知自己身世的潘娜，決心踏上血腥暴虐的復仇之路，電影3月7日在台上映。

前導預告：

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