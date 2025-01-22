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金鐘女女戀「5秒激吻床戲」畫面曝光 最強小三竟是林依晨師妹

金鐘女女戀「5秒激吻床戲」畫面曝光 最強小三竟是林依晨師妹《第一次遇見花香的那刻》第2季演出林辰唏（右）與程予希這對戀人重逢後的新生活。（出GagaOOLala 提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林辰唏與程予希演出《第一次遇見花香的那刻》後拿下金鐘迷你劇戲后和女配角獎，該劇將播出第二季，預告片中有林辰唏與程予希這對戀人重逢後的新生活樣貌，更首度曝光全新角色，由林依晨師妹袁漠遙飾演的超仙氣質音樂才女，化身最強情場勁敵，暗示虐心三角戀即將展開。

在全新正式預告中，開頭從林辰唏與程予希牽手重返校園敘舊、在咖啡廳甜蜜約會開始，緊接著一幕幕兩人一同生活的甜蜜剪影，再到直接大放送「5秒激吻床戲」，。新一季也將帶出更多同性伴侶可能遇到的現實問題，包含大眾眼光、對外稱呼、親子問題、職場身分，甚至三角戀等等，所有虐心衝突都將寫實呈現，兩位金鐘戲后大飆演技絕對精采可期。

金鐘女女戀「5秒激吻床戲」畫面曝光 最強小三竟是林依晨師妹程予希（左）《第一次遇見花香的那刻》第2季和林辰唏放送5秒激吻床戲，讓粉絲驚豔不已。（GagaOOLala提供）

此外，林依晨同門新人師妹袁漠遙飾演創作歌手小寧首次登場，將與程予希有精采對手戲，不只在音樂上交流，兩人還有曖昧火花。面對袁漠遙的強勢追求，林辰唏與程予希在新一季的感情備受挑戰。

而袁漠遙私下就讀國立台北藝術大學電影學系，主修表演組和聲音組，本身的專業是詞曲創作、配樂，其實原本立志當幕後配樂師才進入電影系，因緣際會下踏於娛樂圈成為演員，《花香2》是袁漠遙的首部主演出道作，「成為演員的過程有不少波折，但還是一個很幸運的人，能夠在我覺得自己最棒的時刻，遇到花香。」

金鐘女女戀「5秒激吻床戲」畫面曝光 最強小三竟是林依晨師妹袁漠遙（右）在《第一次遇見花香的那刻》第2季強勢追求程予希。（GagaOOLala提供）

袁漠遙分享自己深受《花香1》打動，尤其是對林辰唏與程予希的在天橋上充滿感染力的表演印象深刻。最初試鏡創作歌手小寧一角時，袁漠遙稱自己其實完全無法放鬆，把注意力放在鎮定心情上，直到自彈自唱的環節開始有些信心：「可能是唱自己寫的歌，所以來自信了。我越唱越大聲，全身肌肉都動了起來，想著當來這邊開演唱會吧！」

《第一次遇見花香的那刻 第2季》2月18日起於NETFLIX與GagaOOLala首播。

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