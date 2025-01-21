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具俊曄隊友昔遇死劫！ 姜元來癱瘓25年「妻曾動念離婚」

「國民姐夫」具俊曄（後）去年盡地主之誼，陪伴隊友姜元來在台走透透。（翻攝自IG）「國民姐夫」具俊曄（後）去年盡地主之誼，陪伴隊友姜元來在台走透透。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「國民姐夫」具俊曄與「大S」徐熙媛重燃24年前愛火，與小姨子「小S」徐熙娣、岳母徐媽媽感情緊密，結婚2年多來一家人幸福又甜蜜。不過，具俊曄在「酷龍」時期的搭檔姜元來卻是命運多舛，2000年歷經車禍死劫導致下身癱瘓，終生必須依靠輪椅代步，沒想到結婚逾20年的妻子近日更鬆口曾動念想離婚。

「25年前，被違法掉頭迴轉的汽車撞上，我以身障人士的身分展開了新生活。」姜元來因事故導致終身癱瘓，期間更頻頻以「這就是我的命運」來說服自己，努力尋找幸福的他如願與愛情場跑11年的現任妻子「金鬆」於2003年互許終生。豈料，「金鬆」近日卻鬆口吐實，「從交往10年時發生交通事故，而（戀愛）濾鏡又持續了一年，當濾鏡消失後卻有如地獄般的生活。」

金鬆原本以為愛情可以克服一切，不過在經過了一切種種之後，深深體悟到人類的愛情是有期限的，「雖然比起好的回憶，痛苦的回憶更多，但上天給予了這個世界無法給予的和平安穩，所以很感謝。」她更不諱言坦承：「曾經想過離婚脫離這一切！」所幸最終靠著信仰的的幫助撐了過來，讓她心裡相當感激。

金鬆剖白心跡的肺腑文章隨即引來熱烈迴響，姜元來今（21日）也在IG發文，感嘆：「我已經在25年前結束了，然後又重新開始，再度碰到盡頭，再度重新開始，沒有什麼是永遠的，人生不就這樣嗎，就這樣活下去吧，好好地活。」許多粉絲閱讀完貼文後紛紛深感動容，也給予鼓勵及打氣。

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